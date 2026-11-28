Guanajuato.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció la ampliación de la Tarjeta Rosa para que mujeres de hasta 48 años puedan acceder al programa a partir de 2027.

El apoyo económico se mantendrá en seis mil pesos anuales y continuará acompañado de beneficios adicionales para las beneficiarias.

La mandataria estatal reafirmó su compromiso de ser aliada de las mujeres guanajuatenses y señaló la continuidad del programa como parte de las acciones dirigidas a este sector de la población.

Como parte del proceso para el próximo año, el preregistro y la actualización de datos estarán disponibles del 3 al 31 de diciembre de 2026.