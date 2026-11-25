Ciudad de México.- La Secretaría de Salud federal emitió un llamado a las autoridades estatales y municipales para que evalúen la cancelación de autorizaciones, patrocinios y difusión de caravanas, desfiles y festejos navideños vinculados a marcas de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. La recomendación incluye actividades emblemáticas como el encendido de árboles de Navidad y desfiles financiados por marcas con sellos de advertencia en sus productos.

En el caso del estado de Guanajuato, destacan las caravanas promovidas por una empresa refresquera y el árbol de navidad colocado en la capital del estado, patrocinado por una empresa chocolatera.

Mediante el oficio SPSBP-4819-2026 del 23 de noviembre de 2026 y firmado por Rafael Ricardo Valdez Vázquez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, la dependencia advirtió que la exposición constante a la publicidad de productos con alto contenido de azúcar influye directamente en los hábitos alimentarios desde la infancia. Asimismo, destacó que vincular estas estrategias comerciales con festividades comunitarias y familiares contribuye a normalizar el consumo de alimentos asociados al sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades crónicas.

El documento clasifica los personajes navideños, los espectáculos masivos y los artículos promocionales como mecanismos de publicidad persuasiva e indirecta dirigidos primordialmente al público infantil. De acuerdo con la Secretaría, estas actividades resultan incongruentes “con los esfuerzos nacionales orientados a fomentar una alimentación saludable y la creación de entornos favorables para la salud”, por lo que solicita a las autoridades sanitarias locales cuatro acciones:

Reevaluar la autorización, patrocinio o difusión de desfiles y festivales navideños que promocionen bebidas azucaradas y ultraprocesados de forma directa o indirecta; reforzar la vigilancia sanitaria para detectar y frenar estrategias publicitarias dirigidas a niñas, niños y adolescentes que violen la normativa vigente; fomentar festividades comunitarias, culturales y deportivas libres de intereses comerciales y de incentivos asociados a productos no saludables; e implementar campañas de sensibilización decembrinas orientadas a salvaguardar el interés superior de la niñez.

El pronunciamiento no prohíbe de manera tajante los eventos, pero sí exhorta a los gobiernos locales a “consolidar entornos saludables y fortalecer las acciones nacionales de prevención del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas”, así como a proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

Entre los eventos navideños señalados por el gobierno federal está la caravana Coca Cola en León y otros municipios y la colocación de un árbol navideño en la capital del estado, patrocinado por una marca de chocolates.

En Guanajuato, la empresa Ferrero Rocher promueve mediante publicidad en redes sociales la instalación de su iluminación navideña en la Plaza de la Paz, en pleno Centro Histórico, bajo el lema “Juntos Brillamos Más”. Dichos anuncios incluyen de forma discreta la leyenda obligatoria “Come bien”. La empresa opera desde 2011 una planta en San José Iturbide, en julio de 2026 anunció, en conjunto con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, una inversión adicional de 86 millones de dólares.