Mujer golpea a dos hombres y la detienen

La mujer había sido grabada anteriormente golpeando a un hombre en un gimnasio

Redacción Notus9 noviembre, 2026

Tijuana.- Una mujer de 27 años de edad, identificada como Silvia Eriber “N”, fue detenida en la ciudad de Tijuana tras ser señalada por agredir a dos hombres en una riña familiar. La mujer había sido grabada anteriormente golpeando a un hombre en un gimnasio.

Entre las víctimas uno era el esposo de Silvia y el otro un amigo que trató de defenderlo, al ver que estaba siendo golpeado.

Días antes la mujer había protagonizado dos agresiones a personas del sexo masculino que fueron grabadas por testigos en un gimnasio desatando comentarios relacionados a qué si se lo merecían o otros que si hubiera sido al contrario los golpes sería un acto machista.

Redacción Notus9 noviembre, 2026

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