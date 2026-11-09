México eligió a payasos y mediocres como sus gobernantes

México.- En México la política cada vez va de mal en peor: fifis o chairos, todos somos mexicanos. El detalle es que se está acabando el país entre las pugnas de partidos políticos que dicen estar con el pueblo pero que a su vez solo buscan el beneficio personal.

Es lastimoso ver una economía por los suelos, inseguridad, falta de medicamentos. Aquí no es MORENA el partido al que se le acusa del desastre; es de todos los partidos, no hay uno sólo distinto, todos han salido con actos de corrupción.

Pero dice un dicho que el pueblo eligió y eso es lo que le toca, es decir, eligió payasos, futbolistas, actrices, mediocres, enfermos mentales, resentidos con la vida, así alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, senadores y la lista incluye a todos y si son todos los servidores que se dicen públicos.

Todos y sí, todos los políticos hablan de que está mal la economía, mal la seguridad, mal el país; y es cierto, pero de los que no trabajan en el gobierno, porque ellos tienen buenos sueldos, algunos hasta guardias que los cuidan no se vayan a romper.

En verdad no existe alguien que le interese el pueblo, ni las dádivas al pueblo, sino el crecimiento, pues de seguir así poco pueblo les queda.