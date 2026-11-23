Irapuato, Guanajuato.- El asesinato de un hombre que vendía almuerzos sobre la avenida Siglo XIX en Irapuato movilizó a corporaciones de seguridad. La víctima ultimada cerca del Inforum fue presuntamente identificada como Arturo de 60 años, quien aparentemente contaba con historial delictivo por robo de vehículo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre se encontraba laborando en su puesto de alimentos cuando una persona a bordo de una motocicleta se aproximó y comenzó a dispararle, provocando que perdiera la vida en el lugar.

La policía municipal acordonó el área en espera de la Fiscalía General para el desarrollo de las investigaciones correspondientes. Asimismo, también se presentó el Servicio Médico Forense para trasladar el cuerpo y realizar la necropsia.

Las autoridades aún no han informado sobre personas detenidas, pero se espera que esclarezcan el hecho.