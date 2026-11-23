Irapuato, Guanajuato.- Las familias de la comunidad de Rancho Grande en Irapuato, cuentan ahora con mejor infraestructura hidráulica y sanitaria, con lo que su calidad de vida mejora.

Estas acciones son parte de la labor que realiza el Gobierno de Irapuato, a través de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami), para mejorar los servicios básicos de las familias irapuatenses.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, realizó una gira de trabajo por comunidades y colonias del municipio, entre ellas Rancho Grande, en las que destacó la importancia de la participación ciudadana.

“A mí me gustaría verlos unidos, donde los vecinos digan cómo podemos mejorar, que se note que están mejor; esta tarea nunca termina. Estoy contenta porque estamos haciendo esta inversión en esta comunidad, que además ya son parte de la mancha urbana y todo el entorno de Rancho Grande lo hemos mejorado bastante”, expresó.

En Rancho Grande, la Alcaldesa entregó la rehabilitación del tanque elevado y la ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Francisco I. Madero, con una inversión superior a 1.6 millones de pesos.

Como parte de la gira de trabajo, se visitaron las calles Benito Juárez y La Escondida, en San Vicente de Malvas (La Oreja), en el tramo correspondiente a la calle Lázaro Cárdenas.

Esta intervención forma parte de los programas Embelleciendo Mi Colonia 2026 y ¡Manos a la Obra!, que el Gobierno de Irapuato lleva a cabo junto a Gobierno del Estado de Guanajuato, con una inversión total de más de 10 millones de pesos, de los cuales 8 millones 368 mil 536 pesos corresponden a aportación estatal y 2 millones 138 mil 100 pesos a recursos municipales.

Gabriela Ramírez, delegada de San Vicente de Malvas, agradeció el respaldo de las autoridades municipales y estatales para atender las necesidades de infraestructura de la comunidad.

“Estoy muy agradecida por todos los beneficios que han llegado a la colonia, sobre todo pavimentaciones que he pedido, que las he gestionado y me han apoyado bastante, así como bacheos y distintos servicios; esta obra que se trae va a ser un cambio para la colonia”, señaló.

Finalmente, en la colonia Los Álamos, las autoridades supervisaron la primera etapa de rehabilitación de la red de agua potable en la calle Avellano, que registra un avance del 70% y cuya conclusión está prevista para finales de 2026.