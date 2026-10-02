Fuerza Regida llega al Palacio de los Deportes

Ciudad de México.- Fuerza Regida se presentará el 3 y el 5 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes. La venta general será el viernes 2 de octubre. La agrupación originaria de San Bernardino, California es una de las caras de la nueva generación del regional mexicano.

Fuerza Regida la encabeza JOP (Jesús Ortiz Paz) con una mezcla con los corridos con sonidos urbanos y que ha llevado el género a escenarios internacionales.

Precios por zona:

Nivel B: 4 mil 429 pesos

4 mil 429 pesos Pista: 2 mil 827 pesos

2 mil 827 pesos Nivel C: 2 mil 331 pesos

2 mil 331 pesos Nivel D: mil 587 pesos

mil 587 pesos Nivel E: mil 227 pesos