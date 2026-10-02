Mujer tiene a su bebé arriba de ambulancia de bomberos León

El cuerpo de bomberos de León, se detuvieron sobre Eje Metropolitano para brindar la atención

Esaú González Follow on X 2 octubre, 2026
. Una mujer que iba en labor de parto dentro de una ambulancia, “dio a luz” a su bebé.

León, Guanajuato. Una mujer que iba en labor de parto dentro de una ambulancia, “dio a luz” a su bebé en la colonia El Potrero en pleno traslado. El cuerpo de bomberos de León, se detuvieron sobre Eje Metropolitano para brindar la atención.

Según la información que dio a conocer el grupo de bomberos, llamado Leones de Fuego, informó que tras atender el reporte de una mujer en labor de parto en la colonia El Potrero, con traslado programado al hospital, tuvieron que realizar labores, porque eran urgentes.

“Un traslado que terminó con una nueva vida en nuestros brazos”, dijeron los paramédicos que identificaron que el nacimiento era inminente, por lo que detuvieron la unidad en una gasolinera sobre Eje Metropolitano para brindar la atención.

A las 20:30 horas, recibieron a un bebé varón y tanto como la mamá como el bebé fueron trasladados para valoración médica, ambos en condición estable, “un nacimiento inesperado que nuestros paramédicos acompañaron desde el primer momento”.

El cuerpo de bomberos de León, se detuvieron sobre Eje Metropolitano para brindar la atención.

Esaú González Follow on X 2 octubre, 2026

Esaú González

Esaú González, periodista mexicano que ha colaborado en diversos medios de Guanajuato y agencias internacionales. Actualmente director de Notus, scout desde los 10 años, voluntario en diversos lugares.

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