Querétaro.- Juan Armando, alias “El Gordo de Barvolento” fue capturado durante un cateo en Querétaro por delitos contra la salud. El hombre es señalado como como generador de violencia en Guanajuato, además de ser buscado por homicidio y tentativa de homicidio.

Agentes de la Fiscalía de Querétaro detuvieron a Juan Armando en la colonia Valle de los Olivos en el municipio de Corregidora, donde también se aseguró a Victoria Jocabed y María Susana por delitos previstos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

“El Gordo de Barvolento” fue entregado a la Fiscalía de Guanajuato para continuar con su proceso penal.

En la intervención al inmueble, se encontraron más de 150 prendas de vestir, entre playeras y chamarras; cientos de etiquetas y estampas con distintivos de diversas marcas comerciales; una prensa térmica para estampado, y vegetal verde y seco con características de narcótico.