Guanajuato, Guanajuato.- Con el voto cuatroteísta en contra, el Pleno del Congreso local exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que fortalezcan los mecanismos de vigilancia, supervisión y concertación con los sectores productivos, a fin de asegurar el cumplimiento del compromiso de mantener el precio de la canasta básica y buscar reducciones estratégicas en alimentos perecederos, mediante la optimización de las cadenas de suministro y el combate a la especulación comercial, con la finalidad de mitigar el impacto del alza en el precio final al consumidor, fortaleciendo así la economía de las familias y garantizando un acceso equitativo a los bienes indispensables para una vida digna.

De igual manera, para que, en coordinación con los sectores productivos y comerciales, promuevan la ampliación del número de bienes incluidos en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, a fin de incorporar un mayor conjunto de insumos esenciales para la vida cotidiana. Lo anterior, con el propósito de fortalecer la protección de la economía familiar, mitigar las presiones inflacionarias en el gasto de los hogares y garantizar un acceso más amplio, equitativo y suficiente a bienes indispensables.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que establezcan una mesa de diálogo urgente con los representantes de la industria de la masa y la tortilla, a fin de analizar los costos reales de producción y evitar un aumento arbitrario que lesiones la economía popular y evaluar la implementación de programas de subsidios focalizados o apoyos técnicos para pequeños y medianos productores de masa y tortilla, que permitan absorber los incrementos en energéticos e insumos sin trasladar el costo final a las y los consumidores mexicanos.

El expanista José Salvador Tovar Vargas cuestionó que la propuesta solicite instalar una mesa urgente sobre el precio de la tortilla sin requerir antes un informe sobre los compromisos y resultados concretos de la Mesa Estatal de Maíz y Tortilla instalada desde octubre del año anterior, la cual ya ha celebrado seis reuniones ordinarias reportadas por la Secretaría de Agricultura.

La panista Ana María Esquivel Arrona indicó que el Congreso de va a pronunciar justo es esta semana cuando el INEGI informó que en la primera quincena de noviembre las frutas y verduras costaron un promedio de un 20% más que el año anterior; el precio del tomate verde subió 39% en una sola quincena y el jitomate aumentó más del 20%, y que para una familia que vive al día, 15 días bastan para que el dinero de la despensa deje de alcanzar.

Precisó que la inflación en la vida de una familia se siente cuando tiene que preparar la comida con un poco menos y estirar lo que queda en casa hasta el siguiente día de pago. Agregó que el gobierno federal llegó a acuerdos con productores y comerciantes para proteger la economía familiar; sin embargo, las propias cifras oficiales muestran que la protección ofrecida hasta ahora ha sido insuficiente frente al encarecimiento de los alimentos.

Finalmente, manifestó que la propuesta está en dos frentes: verificar el cumplimiento de los acuerdos vigentes; los aumentos que conocimos esta semana, por su magnitud y por la rapidez con que ocurrieron, justifican una revisión puntual; y convenir con productores, distribuidores y comercios locales las condiciones de abasto que permitan ofrecer al precio pactado.

La morenista Maribel Aguilar González habló en contra y comentó que el análisis sobre el precio de la tortilla debe abarcar la totalidad de la cadena productiva que inicia en el campo y concluye en los pequeños establecimientos de colonias y comunidades, advirtiendo que una política económica responsable debe garantizar alimentos accesibles para las familias sin comprometer la rentabilidad de los agricultores ni la subsistencia de las tortillerías familiares.

Finalmente, precisó que ampliar el catálogo de productos dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) no garantiza por sí mismo una mejora en las condiciones de vida si no se consideran la disponibilidad regional, los hábitos de consumo y el fortalecimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras, ya que atender únicamente el último eslabón comercial deja intactos los factores estructurales que originan el encarecimiento de los alimentos.

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.