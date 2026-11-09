Inicio de remodelación del antiguo cine Guanajuato en alianza con Grupo Salinas

Guanajuato, Guanajuato.- En 1998, José Luis Jiménez tomaba la batuta que su mentor Jorge Pantoja Merino le dejara: dirigir al Cineclub de la Universidad de Guanajuato. La sede era un teatro Principal, compartido con la Orquesta Sinfónica de la Universidad (OSUG) y grupos de teatro.

Había momentos en que debido a que se trataba de filmes no comerciales, la asistencia a la sala –con capacidad para más de 450 personas- era mínima. Lo que llevó a que se habilitara un espacio de lo que había sido la Facultad de Relaciones Industriales, ubicada en el antiguo convento jesuita, para crear un espacio para unas 65 personas, más cómodo y moderno, pero con una pantalla mucho más pequeña. La comunidad cinéfila bautizó al lugar como el “ETN” –por lo reducido del espacio y la similitud de las butacas con el asiento del autobús.

El sueño

El martes 5 de septiembre de 2006, el cineasta Amat Escalante estrenó su ópera prima, Sangre, en el Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Las más de 400 localidades del Teatro Principal, ubicado en la calle Cantarranas, fueron rebasadas con creces.

Ese momento llevó a personas ligadas al Cine Club a pensar en un espacio mayor. José Luis Jiménez veía una posibilidad: que la Universidad comprara el edificio del ya decadente cine Guanajuato –de corte comercial- y lo hiciera un gran centro cultural cinematográfico. Había condiciones:

Con la llegada de los complejos de salas múltiples y la crisis de los cines tradicionales de pantalla única en todo México, el cine Guanajuato sufría un declive. Pedían 7 millones de epsos por el cascarón, pero la UG no se animó.

En 2010, para intentar competir contra el mercado de las grandes cadenas, los directivos operadores del Cine Guanajuato realizaron una remodelación estructural: dividieron la enorme sala única en 3 salas más pequeñas. El espacio es rebautizado como Cinemás Guanajuato, con estrenos comerciales a precios bajos y reactivando la nostalgia de la zona universitaria.

En 2017 sufrió una crisis que se sumó a la baja concurrencia cuando un incendio afectó a la cafetería del complejo. El declive aumentó su velocidad. Con la era digital, un mercado irregular de universitarios y la crisis provocada por la pandemia de COVID 19, la suerte estaba echada: a principios de 2020, el cine Guanajuato cerró sus puertas.

El edificio fue ocupado por vándalos e indigentes y se convirtió en basurero. Durante 2024 sufrió varios incendios a manos de un pirómano, hasta que en 2025 se anunciara su rescate.

La mano del tío Richie

Samantha Smith, presidenta municipal de Guanajuato, anunció una alianza con Fomento Cultural de Grupo Salinas para remodelar el edificio. El proyecto busca revivir el inmueble para convertirlo en un centro cultural multidisciplinario equipado con una sala modular de gradas retráctiles para obras de teatro, áreas de exposición y una cafetería con terraza.

La alcaldesa presumió la semana pasada las obras correspondientes: pintura en el exterior, instalación de iluminación en el perímetro del inmueble, reforzamiento de accesos para mayor seguridad de la zona y habilitación del vestíbulo principal, donde se construyen divisiones de tablaroca para dar forma a la primera área de galerías y exposiciones.

El proyecto de intervención arquitectónica prevé, además de sala modular con estructuras retráctiles, sanitarios rehabilitados y áreas de almacenamiento.

Durante la supervisión técnica se constató el retiro de escombros e instalaciones dañadas por incendios ocurridos durante el periodo en que el inmueble permaneció en abandono. El Gobierno Municipal de Guanajuato adelantó que en el mes de enero se darán a conocer los detalles ejecutivos relativos a la segunda y tercera etapa del proyecto.

El costo de los estudios estructurales y de toda la ejecución de la obra corre por cuenta de la iniciativa privada. Los recursos provienen directamente de Grupo Salinas Pliego y de la Fundación Azteca (a través de su división de Arte & Cultura), dado que el inmueble es de su propiedad.

La participación del gobierno municipal se centra en dar las facilidades para los permisos de obra, la logística de los trabajos y en reforzar la seguridad pública e iluminación del perímetro urbano.

Al tratarse de un proyecto planeado en tres etapas operativas. La primera fase inició en noviembre de 2026 y la entrega final se proyecta hacia octubre de 2027.