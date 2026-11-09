Festival del Globo espera 400 mil visitantes y una derrama de 950 millones de pesos en Guanajuato

León, Guanajuato.- Guanajuato espera recibir alrededor de 400 mil visitantes durante el Festival Internacional del Globo (FIG) 2026, que se realizará del 13 al 16 de noviembre en León y contempla una derrama económica estimada en 950 millones de pesos.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo dio a conocer las expectativas del evento durante la emisión del programa Conectando con la Gente, donde estuvo acompañada por la secretaria de Turismo e Identidad, Lupita Robles León; la directora general del FIG, Escandra Salim, y María del Carmen Hernández, cocinera tradicional de San Luis de la Paz.

La mandataria destacó que el festival iniciará con el denominado Viernes de la Gente, jornada que tendrá entrada gratuita durante todo el día y que incluirá el despegue inaugural de 200 globos aerostáticos.

Entre las actividades anunciadas también se encuentran el despliegue de la Bandera Monumental, el sobrevuelo de aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Noche Mágica y el concierto de Los Ángeles Azules.

Para esta edición se contempla la participación de artistas nacionales e internacionales como Calvin Harris, Christian Nodal, Santos Bravos y Los Ángeles Azules, además de figuras especiales en los globos aerostáticos y la cobertura de 400 medios de comunicación.

Escandra Salim señaló que el Festival Internacional del Globo se ha consolidado como un referente mundial gracias a la participación de los sectores involucrados, el apoyo gubernamental y la infraestructura de Guanajuato.

Por su parte, la gobernadora expresó que el encuentro continúa creciendo y representa una oportunidad para proyectar al estado ante visitantes nacionales e internacionales.

Festival Cervantino 2026 reunió a más de 386 mil asistentes

Durante el programa, Libia Dennise también destacó los resultados de la edición 2026 del Festival Internacional Cervantino, que registró 386 mil 300 asistentes, incluidos los Circuitos Cervantinos, lo que representó un crecimiento del 13.3 por ciento respecto al año anterior.

El encuentro cultural tuvo una duración de 16 días y reunió a 3 mil 325 artistas, de los cuales 1 mil 897 fueron guanajuatenses, con la participación de 18 proyectos artísticos estatales.

Francia fue el país invitado de honor y, en lugar de contar con un estado invitado, participaron 20 entidades de la República.

De acuerdo con las cifras presentadas, el Cervantino generó una derrama económica estimada de 519.9 millones de pesos, un incremento del 14 por ciento respecto al año anterior.

También se reportaron 62 mil 808 turistas hospedados en hoteles, una ocupación hotelera del 60 por ciento y 34 mil 195 cuartos ocupados.

Guanajuato llevó su cultura al Festival de Vida y Muerte de Xcaret

Otro de los acontecimientos destacados fue la participación de Guanajuato como estado invitado de honor en el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de Xcaret, realizado del 30 de octubre al 2 de noviembre, en el marco de su vigésimo aniversario.

La secretaria de Turismo e Identidad explicó que el estado llevó una muestra de su riqueza cultural, gastronómica, artesanal y de las tradiciones de sus siete regiones turísticas.

En total participaron 180 personas, entre ellas 100 integrantes de grupos artísticos, 42 artesanos y representantes de la agroindustria Marca GTO, 29 cocineras tradicionales y tres talleristas de cartonería y sellos prehispánicos de Chupícuaro.

La presencia guanajuatense incluyó a 12 municipios, entre ellos Uriangato, cuyos alfombristas elaboraron un tapete de gran formato.

También participaron 31 expositores de Marca GTO de los sectores agroalimentario, artesanal, cuero-calzado y textil-moda, así como productores de cerámica, madera, mayólica, latón, nieves de Dolores Hidalgo, cajeta de Celaya y tequila de Pénjamo.

Entre las representantes de la cocina tradicional estuvo María del Carmen Hernández, de la comunidad Misión de Chichimecas, en San Luis de la Paz, quien en 2025 recibió la distinción Mujer que Inspira por su trayectoria y compromiso con las tradiciones de su comunidad.

“Participar en ese Festival ha sido maravilloso, porque presentamos a la gente lo que hacemos en nuestras cocinas de Guanajuato para el mundo”, compartió Carmelita.

Dolores Hidalgo celebrará el centenario de José Alfredo Jiménez

La agenda turística de noviembre también contempla el Festival de José Alfredo Jiménez, que se realizará del 20 al 22 de noviembre en Dolores Hidalgo, con motivo del centenario del nacimiento del compositor guanajuatense.

José Alfredo Jiménez nació el 19 de enero de 1926 y falleció el 23 de noviembre de 1973. Como parte de las actividades conmemorativas, el pasado 19 de enero se realizó una ceremonia en la Embajada de México en España, durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Lupita Robles León explicó que el festival busca reconocer la vida, obra y legado musical del compositor, considerado uno de los representantes más importantes de la música mexicana.

Para este encuentro se estima una asistencia de 25 mil personas y una derrama económica de entre 18 y 20 millones de pesos.

San Miguel de Allende recibirá la Gala Internacional del Concurso Mundial de Bruselas

Finalmente, la gobernadora anunció la primera Gala Internacional del Concurso Mundial de Bruselas, que tendrá lugar el 29 y 30 de noviembre en San Miguel de Allende.

El encuentro reunirá etiquetas de países como Francia, España, Italia, Suiza, Portugal, Sudáfrica, China y México, con lo que Guanajuato buscará fortalecer su presencia en el escenario internacional del vino.

Durante su participación, Libia Dennise destacó que Guanajuato ocupa el cuarto lugar como productor de vino en México y cuenta con 82 proyectos vitivinícolas, más de 600 hectáreas cultivadas, una producción anual de 1.6 millones de botellas, 165 etiquetas y alrededor de 2 mil empleos directos.

El 29 de noviembre se realizará una degustación abierta al público, mientras que el día 30 el Viñedo San José Lavista será sede de la ceremonia de gala, en la que se entregarán medallas de oro y trofeos revelación a los ganadores internacionales.

También se contemplan reconocimientos a enólogos, bodegas sostenibles y regiones emergentes.