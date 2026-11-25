León, Guanajuato.- La expresidenta de León Barbara Botello y aspirante de Morena a la alcaldía ofreció una recompensa por la entrega de sus documentos y tarjetas tras el robo de su bolsa frente al hospital Pablo Anda. “Quédese con el dinero, pero devuélvame mis identificaciones, tarjetas, agenda y documentos de trabajo. ¡Los necesito muchísimo!”, dijo.

La expriísta relató que estacionó su vehículo en la calle Roma para realizar una compra, dejando sus pertenencias y cuando regresó notó que le habían roto el vidrio de una de las ventanas para sustraer los objetos. Botello compartió un número para que los presuntos responsables se pusieran en contacto y aseguró que les dará una recompensa.

Ante el hecho expuesto en redes, usuarios de las plataformas de Facebook y X comentaron frases como “Nosotros llevamos 10 años pidiendo que regreses lo robado” y “vaya a poner la denuncia, para que vea como es el proceso y el servicio de la gente”.

La morenista destacó que sus documentos son de suma importancia, y agradeció el apoyo de la ciudadanía para encontrarlos.