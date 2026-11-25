Irapuato, Guanajuato.- El empresario irapuatense identificado como Jacobo Schevenin fue asesinado a balazos cuando salía de su casa.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba en una camioneta Chevrolet cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, perdió el control del vehículo y salió del camino hasta terminar entre la maleza de un terreno baldío, siendo reportado este hecho alrededor de las 6 de la mañana.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron al conductor dentro de la camioneta. El hombre presentaba heridas de bala y ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Jacobo Schevenin, un joven agricultor conocido en el sector por su trabajo en la administración de ranchos agrícolas. Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el motivo de la agresión.

¿Quién era Jacobo Schevenin?

Jacobo Schevenin Pinedo era productor agrícola y se dedicaba al ramo lechero en Irapuato. Cursó estudios en el Tecnológico de Monterrey.