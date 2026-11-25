Irapuato, Guanajuato.- La Villa Navideña Fiestas de Paz 2026 llegará al Centro Histórico de Irapuato con una amplia programación de actividades culturales, espectáculos, atracciones y eventos familiares, con el objetivo de promover la convivencia, fortalecer las tradiciones y compartir el espíritu navideño.

Durante la presentación de esta celebración, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que esta festividad se ha convertido en un espacio de encuentro para las familias irapuatenses, así como para visitantes de otros municipios y paisanos que regresan a la ciudad durante la temporada decembrina.

La alcaldesa señaló que la Villa Navideña también representa una oportunidad para impulsar la economía local, especialmente para los comerciantes del Centro Histórico, quienes se preparan para recibir a los visitantes.

Por su parte, Mario Alberto Reséndiz Segoviano presentó parte de la cartelera cultural y artística, que contempla la participación de 190 artistas y 90 agrupaciones. Entre los eventos programados destacan las pastorelas, presentaciones musicales, danza, teatro y talleres navideños, también se realizarán recorridos de villancicos por distintos puntos del Centro Histórico, a cargo del Coro Filarmónico y la Estudiantina de Irapuato.

Añadió que un desfile navideño formará parte, en el que participarán más de 18 grupos, vehículos Volkswagen decorados y alrededor de 700 personas. El recorrido comenzará en Paseo de las Fresas, frente al estadio, y concluirá en el Andador Juárez. Además, la programación realizará actividades en el Teatro de la Ciudad, entre ellas el espectáculo El Cascanueces, la presentación de la Orquesta de Vientos Musicales y la obra La Bella y la Bestia.

La presidenta del DIF Municipal, Valeria Alfaro García, informó que esta edición contará nuevamente con cinco atracciones: rueda de la fortuna, trenecito, carrusel, sillas voladoras y montañas rusas. Para disfrutar de estos juegos, las familias podrán participar en la campaña Regalando Sonrisas, mediante la donación de un juguete nuevo. Los artículos no deberán utilizar pilas ni ser bélicos y podrán entregarse en los puntos de recepción habilitados en el Centro Histórico.

La presidenta del DIF recordó que durante la edición anterior se reunieron 64 mil 500 juguetes y que, en los últimos cinco años, la campaña ha logrado recaudar cerca de 195 mil.

Lorena Alfaro también destacó que la Villa Navideña mantendrá su compromiso con la inclusión, mediante oportunidades de participación para personas con discapacidad y adultos mayores, Alfaro explicó que ambos sectores formarán parte de un programa de empleo temporal para atender las atracciones y brindar servicio a los visitantes.

Desfile “La Magia De Santa”

Entre las actividades especiales se encuentra el desfile navideño La Magia de Santa, programado para el 20 de diciembre a las 19:00 horas, con la participación de la iniciativa privada y un recorrido por las principales avenidas de la ciudad.

Finalmente, las actividades concluirán el 6 de enero con la tradicional Rosca de Reyes, que se compartirá con aproximadamente 3 mil personas.