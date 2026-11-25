Manuel Doblado, Guanajuato.- El sector salud, bomberos y el gobierno de Manuel Doblado lamentaron la pérdida de Juan Carlos Álvarez, encargado de Recursos Humanos del Hospital Comunitario. El fallecimiento del “Chino”, como era conocido, se anunció el pasado 24 de noviembre.

La muerte del ex funcionario de la Contraloría de Manuel Doblado se dio a conocer por las autoridades. Aunque hasta el momento las causas de su deceso no han sido esclarecidas, sus seres queridos calificaron el suceso como “una vida que terminó demasiado pronto”.

Juan Carlos también se dedicaba al ciclismo de montaña y participó en varios maratones como el Cimarrón en Las Musas. Por ello, clubes de ciclistas como Halcones MTC Manuel Doblado expresaron sus condolencias también.

“Un amigo, compañero, trabajador y, sobre todo, a una gran persona que dejó huella en quienes tuvimos la fortuna de coincidir y compartir parte del camino con él”, así lo describieron sus compañeros de la Dirección General de Recursos Humanos.