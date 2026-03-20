Rinden guanajuatenses homenaje a José Alfredo en Colombia

Guanajuato, Guanajuato.- La agrupación “Voces de Guanajuato” rinde homenaje a José Alfredo Jiménez con dos conciertos denominados “Una noche con José Alfredo”, en el Teatro Taller de Colombia, ubicado en Bogotá.

Las presentaciones son del 20 al 22 de marzo y se realizan para festejar el centenario del natalicio del compositor guanajuatense. Además del homenaje a José Alfredo, “Voces de Guanajuato” ofrece un concierto denominado “Ramito de Violetas”, compuesto por canciones que conmemoran el mes dedicado al Día Internacional de la Mujer

“Una noche con José Alfredo” -que será presentada los días 20 y 22, incluye las canciones “Corazón, Corazón”, “Amanecí en tus brazos”, “Cuatro Caminos”, “Las Ciudades”, “El Jinete”, “La Noche de mi mal”, “Pa’ todo el año”, “A la Luz de los Cocuyos”, “Serenata Huasteca”, “Tu enamorado”, “Canta, canta”, “El Siete Mares”, “Despacito” y “El Perro Negro”.

“Ramito de Violetas” es un perfomance de poesía y canto:

“Volver a los diecistéte”, de Violeta Parra; “Hay amores”, de Shakira; “Bésame mucho”, de Consuelito Velázquez; poema “No quiero”, de Angela Figuera; “Para la guerra nada”, de Marta Gómez; “Como la cigarra”, de Maria Elena Walsh y Mercedes Sosa; “El dia en que yo me muera”, de Rozalén; “¿Qué diría?”, poema de Alfonsina Storni; “Amárrame”, de Mon Laferte; “Ramito de Violetas”, de Evangélica Sobredo “Cecilia”; “Cuando vuelva a tu lado”, de María Grever; “Exilio”, poema de Alejandra Przarnik; “Zapata se queda”, de Lila Down; “Amarraditos”, de Margarita Durán; “Dicen que no hablan las plantas”, poema de Rosalía de Castro; “José Antonio”, de Chabuca Granda; “La exiliada del Sur”, de Violeta Parra; “Te quiero, dijiste”, de María Grever; “Yo te quería a ti”, poema de María San Felipe; y “Hasta la raíz”, de Natalia Lafourcade.

“Voces de Guanajuato” está encabezado por Gabriela Mora, escritora, en la voz; y José Guillermo Azanza Liera, en la guitarra y voz también.

El espectáculo es apoyado por el gobierno del estado de Guanajuato y la embajada de México en Colombia ..

Azanza Liera es sobrino nieto del compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez. Fue director de la Casa Museo dedicado al compositor, ubicado en Dolores Hidalgo y dedicado al poeta popular de México. Gabriela Mora es escritora poeta e investigadora en temas de cultura. Peñafort es un violinista colombiano que toca y canta música mexicana.

El enero pasado, presentaron el programa “José Alfredo, el poeta inmortal que nos dio voz”, una conferencia-espectáculo de música y poesía. Gabriela Mora va narrando detalles de la vida del compositor y alterna con canciones tocadas y cantadas bajo la dirección de Azanza.

La presentación se hace con motivo del aniversario del natalicio de José Alfredo, quien vio la luz el 19 de enero de 1926 en la Cuna de la Independencia Nacional.

Presencia de José Alfredo en Colombia

Las giras de José Alfredo, especialmente por países de habla hispana, crearon un gran vínculo con el público de varias naciones y él les correspondió. El 3 de octubre de 1970, compuso “Colombia, Colombia, Colombia”, canción que su hijo José Alfredo Jiménez Medel dio a conocer el 6 de octubre de 2019 en el teatro “ABC” de Bogotá, en una presentación titulada “Así fue mi padre”. La canción fue escrita en la parte posterior de una servilleta del restaurante del hotel Tequendama. Este documento fue donado por José Alfredo Jr. al gobierno colombiano.