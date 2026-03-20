El arzobispo Jaime Calderón ya se siente de “Lión”

León, Guanajuato.- Jaime Calderón Calderón, arzobispo de León, ya se siente panzaverde: le hicieron una cruz con madera de tambor de curtiduría, señala la revista “Gaudium”, órgano de información del Arzobispado zapatero.

El semanario publicó que cuando el prelado llegó a ocupar su condición de arzobispo de León, portaba una cruz pectoral tallada en madera de ceiba, traída desde Chiapas. Hace unos meses decidió buscar una madera propia de esta región para elaborar una nueva cruz que lo acompañara en su ministerio.

La publicación añade que “alguien le sugirió una idea profundamente simbólica”: fabricar la cruz con madera proveniente de un tambor de tenería, un elemento tan característico de la identidad leonesa. Calderón Calderón acogió la propuesta y estrenó su nueva cruz, “orgulloso de llevar al pecho un signo que le permite decir, con toda propiedad: ya soy de Lion”, destaca el texto.

Jaime Calderón Calderón nació en Churintzio, Michoacán, el 1 de mayo de 1966. Es un filósofo y clérigo mexicano que se desempeñó como Obispo Auxiliar de la Diócesis de Zamora. El 7 de julio de 2018 fue nombrado por el papa Francisco como obispo de la Diócesis de Tapachula. El 4 de julio de 2024 fue nombrado arzobispo de la arquidiócesis de León. ​ Actualmente también es vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el trienio 2024-2027.

Fue profesor de Filosofía en el Seminario Diocesano de Zamora y rector de la misma institución entre 2011 y 2013. Fue Obispo Auxiliar en Zamora, Mich., elegido por el papa Benedicto XVI el 5 de julio de 2012, y Titular de Iomnium. Fue consagrado por el Nuncio Apostólico, Christophe Pierre, el 5 de octubre de 2012, quien le confirió el episcopado junto a José Luis Amezcua Melgoza, Obispo de Colima, y a Javier Navarro Rodríguez, Obispo de Zamora. El 7 de julio de 2018 el papa Francisco lo nombró obispo de la Diócesis de Tapachula, tomando posesión de la diócesis en septiembre de 2018.

El 4 de julio de 2024 el Papa Francisco lo nombró III Arzobispo de León. Tomó posesión de su arquidiócesis el 19 de agosto de 2024 frente a una treintena de obispos y decenas de fieles.