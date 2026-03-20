Caen dos en Celaya con arma, droga y motos alteradas

Celaya, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la Unidad K9 y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), detuvo a dos personas en posesión de un arma de fuego, sustancias con características de droga y motocicletas con alteraciones en sus números de identificación.

En el marco de la Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), integrantes de la Región IV llevaron a cabo patrullajes de prevención y vigilancia en la comunidad de Roque. Ahí detectaron a dos personas a bordo de una motocicleta, una de ellas portando un objeto con características de arma de fuego corta.

Al indicarles que detuvieran la marcha, ambas personas intentaron evadir a la autoridad e ingresaron a un inmueble ubicado sobre la calle Aldama, donde fueron alcanzadas.

Durante la intervención fue detenido Daniel “N”, de 18 años, con domicilio en la comunidad de Roque, así como una persona menor de edad, cuya identidad se resguarda conforme a la ley.

Durante la intervención se aseguró:

1 arma de fuego corta calibre 9 mm, con 1 cargador abastecido

9 cartuchos útiles calibre 9 mm

22 envoltorios con sustancia granulada con características del cristal (aprox. 48 dosis)

1 envoltorio con hierba verde y seca con características de la marihuana (aprox. 31 dosis)

2 teléfonos celulares

Objetos con referencias a un grupo delictivo

2 motocicletas con alteraciones en los números de identificación vehicular y de motor

El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la autoridad para el desarrollo de las investigaciones. Por su parte, la persona menor de edad fue presentada ante la autoridad especializada en justicia para adolescentes, en apego a la normatividad.