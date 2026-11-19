Irapuato, Guanajuato.- El regidor irapuatense Emmanuel Jaime Barrientos señaló que su vehículo fue ‘cristaleado’ entre el bulevar Lázaro Cárdenas y la calle Niños Héroes. “Si alguien anda ofreciendo partituras, dibujos extraordinarios o notas del semestre, avísenme porfa”, publicó en redes alrededor de las 8 de la noche del miércoles.

Barrientos recomendó a la población no dejar objetos a la vista en los automóviles “ni por 5 minutos”. Al parecer, dentro de las pertenencias tomadas se encontraban documentos y otros papeles, además de colores.

Hasta el momento se desconoce la existencia de una denuncia formal sobre el hecho, aunque el regidor mencionó que él y su familia se encontraban bien.

Cabe señalar que el pasado 15 de noviembre, el regidor de Morena Ignacio Morales denunció en videos la existencia de patrullas presuntamente fuera de servicio en varias zonas del municipio: “en lugar de que estén siendo utilizadas para cuidar a los irapuatenses y evitar los cristalazos, están aquí detenidas”.

Ignacio Morales también ha sido víctima de este tipo de robo; en febrero señaló que rompieron los vidrios de su camioneta y tomaron objetos personales. Al parecer, ocurrió frente a Jalapeños, en Prolongación Guerrero.