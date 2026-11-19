Guanajuato, Gto.- Guanajuato ha aplicado 344 mil 768 dosis de vacuna contra el neumococo durante 2026. Esto es parte de la estrategia sectorial de prevención de enfermedades que pueden afectar principalmente a niñas, niños y adultos mayores.

El secretario de Salud estatal, Gabriel Cortés Alcalá, informó que la campaña se desarrolla en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El propósito es ampliar la cobertura de vacunación.

La bacteria del neumococo puede provocar enfermedades graves como neumonía, meningitis e infecciones en el torrente sanguíneo, por lo que la vacunación representa una medida importante para reducir riesgos entre los grupos vulnerables.

Así avanza la vacunación contra el neumococo

De acuerdo con el reporte sectorial, en niñas y niños menores de un año se han aplicado 78 mil 537 primeras dosis y 77 mil 858 segundas dosis.

En el grupo de menores de un año, el esquema de vacunación continúa con las aplicaciones correspondientes a cada etapa. Para niñas y niños de un año se contabilizan 76 mil 991 terceras dosis. Esto representa un avance del 94% respecto a la meta de 82 mil 158 aplicaciones.

En adultos mayores se han administrado 107 mil 819 dosis. Con esto se alcanzó la meta sectorial establecida para este grupo de población.

El informe también registra 3 mil 563 aplicaciones fuera del rango de edad establecido, distribuidas en mil 39 primeras dosis, 972 segundas dosis y mil 552 terceras dosis.

Secretaría de Salud concentra parte de las aplicaciones

En cuanto a la participación institucional, la Secretaría de Salud de Guanajuato reportó 50 mil 996 primeras dosis y 52 mil 58 segundas dosis para menores de un año.

También contabilizó 51 mil 31 terceras dosis para niñas y niños de un año. Además, hubo 43 mil 771 aplicaciones para adultos mayores.

Ante estos resultados, Gabriel Cortés Alcalá hizo un llamado a madres y padres de familia, así como a las personas adultas mayores, para que acudan a su unidad de salud y revisen sus esquemas de vacunación.

El funcionario destacó la importancia de recibir las dosis correspondientes para mantener la protección contra las enfermedades que puede ocasionar esta bacteria.