Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal Samantha Smith y la magistrada Raquel Barajas, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA), firmaron un Convenio Marco de Colaboración, con el que se fortalecerá la formación, capacitación, especialización y actualización del personal municipal.

La magistrada Raquel Barajas, presidenta del TJA señaló que la formación y profesionalización se traducirá en mejores prácticas administrativas y darán mayor certeza a las decisiones que tome la administración pública, “para el tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, la firma de este convenio representa una valiosa oportunidad para generar espacios de encuentro académico, propiciar el intercambio de conocimiento y favorecer la formación continua de quienes ejercemos la función pública”, compartió.

A hacer oficial esta importante colaboración, Samantha Smith informó que gracias a esta relación institucional, las y los funcionarios públicos municipales podrán acceder a descuentos del 15% en cuotas de recuperación de los programas académicos del TJA, y tendrán la posibilidad de solicitar prórrogas o pagos en parcialidades de ciertas cuotas de conferencias, seminarios, talleres, cursos diplomados y maestría.