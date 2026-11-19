Guanajuato, Guanajuato.- Han pasado casi dos semanas de la agresión a Sol (Marisol), una joven que acaba de cumplir 18 años, en la Avenida Juárez, una de las más concurridas calles de una ciudad turística. En la agresión participaron tres hombres, pero uno de ellos fue el que la hirió con un arma punzocortante en el abdomen. Sol continúa hospitalizada. Su proceso de recuperación sigue y su estado de salud es reservado.

Su caso genera indignación por la agresión y por la postura de la autoridad municipal, en especial por las declaraciones del expresidente municipal Alejandro Navarro, esposo de la alcaldesa Samantha Smith y ahora presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

La agresión a Sol ha afectado a una familia que vive al día: con ella están su madre, que tiene a su cargo a tres menores más, y su abuelo. Una familia que hoy debe estar en un hospital, con toda la preocupación y el dolor que implica la recuperación de una joven.

La sociedad capitalina se ha unido en apoyo, en especial por dos transfusiones de sangre que se tuvieron que hacer a la lesionada, pero también hay voces de indignación porque Alejandro Navarro minimizó el impacto del ataque en el panorama general de la ciudad. Declaró textualmente que “en Guanajuato estamos muy bien”. Sostuvo que, en comparación con otros municipios y estados del país, la capital mantiene buenas condiciones de seguridad.

Su esposa Samantha Smith, la actual presidenta municipal, dijo que el gobierno municipal brindó acompañamiento institucional a la joven desde el primer momento. Aceptó que no había acudido personalmente a reunirse con Sol ni con su familia debido a que estuvo dos días fuera del municipio por cuestiones de agenda, pero afirmó haber instruido al personal de Trabajo Social y del Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres (IMAIM) para mantener contacto directo y ofrecerles apoyo.

Había presumido en sus redes digitales la detención de dos presuntos implicados por parte de la policía municipal.

Violencia hacia la mujer en Guanajuato

Datos publicados por la activista Iovana Rocha señalan que, en la capital, el 68.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más han experimentado alguna vez en su vida algún tipo de violencia, y el 43.3 por ciento ha experimentado violencia en espacios comunitarios. La también abogada consigna datos hechos públicos por la propia presidenta municipal Samantha Smith al anunciar la red de Distintivos Violeta.

Los datos que siguen son estatales, y sí, hay que decirlo con claridad. Pero lo estatal también es lo local. Guanajuato capital no es una isla, no está fuera del estado, no está exenta de lo que pasa en Guanajuato.

La activista proporciona más numeralia sobre el tema:

Guanajuato es primer lugar nacional en llamadas al 911 por violencia familiar, con 24,917 reportes de enero a mayo de 2026. En ese mismo periodo, hubo 8,425 víctimas en 7,308 carpetas de investigación.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 43.5% de las mujeres en Guanajuato ha vivido violencia comunitaria, y de quienes la vivieron en el último año, el 72.5% señaló que ocurrió en la calle o en un parque. Justo donde agredieron a Sol.

De enero a septiembre de 2026, Guanajuato registra 158 muertes violentas de mujeres y 2,076 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar.

En lo que va de la actual administración se han registrado 51 asesinatos. En ese contexto Alejandro Navarro Saldaña informa en redes digitales que el presunto agresor ha sido vinculado a proceso por feminicidio –como una forma de señalar que se trata de un conflicto de relaciones personales-, pero se equivocó: la clasificación que trae el Ministerio Público inicial es homicidio en grado de tentativa, no por intento de feminicidio.

Samantha sigue entregando premios e inaugurando tiendas privadas; Alejandro concentra sus energías en la próxima pista de hielo en la explanada de la Alhóndiga. Sol convalece.