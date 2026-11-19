Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y conservar en óptimas condiciones las áreas verdes, la Presidencia Municipal determinó el cierre temporal del Parque Irekua durante la jornada de este jueves 19 de noviembre.

De acuerdo con la información oficial, las cuadrillas operativas llevarán a cabo un programa integral de mantenimiento que abarca el corte de pasto, labores de fertilización y fumigación general, así como la revisión y ajuste de los sistemas de bombas hidráulicas del recinto, la tala controlada de diversos ejemplares que presentan afectaciones por plagas o enfermedades.

Al respecto, Erick, trabajador del parque, destacó la importancia de estas intervenciones;

“No, pues ahora sí que hay que darle mantenimiento para que se vea bonito, para toda la gente, más que nada luego que viene que a correr o a trotar o con sus chiquillos, y pues hay que cortar los arbolitos que están enfermitos, para evitar desgracias, cortar el pastito que se vea bonito”, señaló.

Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, las actividades en el Parque Irekua se reanudarán con normalidad a partir de este viernes 20 de noviembre.