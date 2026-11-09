Congreso de Guanajuato y Procuraduría de Derechos Humanos abren consulta digital gratuita

León, Guanajuato.- El Congreso del Estado de Guanajuato realizó la firma de fortalecimiento de colaboración con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), con la finalidad de reforzar el trabajo conjunto entre ambas instituciones, facilitando el acceso de la ciudadanía a publicaciones, estudios y documentos relacionados con los derechos humanos.

El diputado emecista Rodrigo González Zaragoza destacó que la firma de este adendum con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) formaliza la incorporación de sus publicaciones al micrositio institucional del Congreso del Estado y señaló que se trata de un proyecto impulsado por el Comité Editorial, orientado a preservar y poner al alcance de la ciudadanía el conocimiento sobre la vida pública y legislativa de la entidad.

Esta herramienta digital, añadió, garantiza el derecho de acceso a la información al permitir que cualquier persona consulte material de calidad sin la necesidad de acudir a archivos físicos o realizar pagos, además de indicar que, mediante este acuerdo, la PRODHEG aportará su acervo y producción documental para enriquecer un espacio de consulta plural que refleja la diversidad de Guanajuato.

El legislador morenista David Martínez Mendizábal compartió diversos recuerdos sobre los orígenes de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado y reflexionó sobre la relevancia histórica y social de los derechos humanos como un concepto potente que ha pasado de ser un contrapeso frente a la autoridad a convertirse en parte de la convivencia cotidiana de la ciudadanía.

Añadió que el 18 de junio de 2025 se celebró un convenio entre ambas instituciones, el cual se ha consolidado mediante diversas acciones conjuntas, tales como cursos de formación y profesionalización, convocatorias a concursos de ensayo y proyectos de difusión de una cultura de respeto, aunado a que la formalización de esta actualización permitirá incrementar el alcance de los libros y materiales de consulta, asegurando que lleguen a un público más amplio y diverso.

Karla Gabriela Alcaraz Olvera, procuradora de los Derechos Humanos del Estado, señaló que la iniciativa de integrarse a la biblioteca virtual del Congreso fue recibida con gran entusiasmo desde el primer momento, debido a que resulta fundamental ampliar la difusión de las publicaciones editoriales para garantizar que la ciudadanía conozca su existencia y tenga plena certeza sobre su accesibilidad y ubicación.

En la reunión estuvieron presentes también asesores de los diferentes grupos parlamentarios; y personal de las diferentes áreas de la PRODHEG y del Congreso del Estado de Guanajuato.