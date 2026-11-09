Campesinos tomarán carreteras este 17 de noviembre

Guanajuato.- La Confederación Agropecuaria de México convocó a los campesinos del país a formar parte de una movilización próxima. “Nos vemos este 17 de noviembre en las carreteras”, advirtió el vocero Mauricio Pérez.

En el estado, se esperan en los puntos clave de manifestaciones anteriores, por lo que la confederación decidió avisar con antelación a la ciudadanía en general.

Mauricio expresó que el 6 de noviembre las autoridades cancelaron una reunión con su movimiento agrícola. El vocero destacó la participación de la secretaria de agricultura para generar acuerdos con los consumidores de maíz antes que generar un diálogo con quienes producen los granos.

También apuntó que los agricultores se encuentran en la misma posición que hace un año, con un precio de 5 mil 200 pesos por tonelada de maíz, trabajando bajo pérdida y falta de pagos de apoyo del gobierno.

Ante la anulación de sus protestas, dijo lo siguiente: “pareciera que a veces bajamos un poco la guardia, pero lo hacemos con la intención de que el gobierno federal logre integrar condiciones que permitan armonía en la sociedad… nuestra gente no es agitadora, somos campesinos”.