UG inaugura primera Copa Abeja de Debate y Oratoria

Guanajuato, Gto.- Se inauguró la primera edición de la Copa Abeja de Debate y Oratoria de la Universidad de Guanajuato (UG), iniciativa impulsada por estudiantes que integran el Equipo de Debate de la UG.

La ceremonia protocolaria se realizó en el Salón de Actos de la División de Derecho Política y Gobierno (DDPG), donde la Rectora General de la UG, Dra. Claudia Susana Gómez López, realizó la declaratoria inaugural reconociendo el liderazgo y la participación estudiantil.

Asimismo, enfatizó que el desarrollo de habilidades argumentativas es indispensable en la formación universitaria: “El pensamiento crítico debe ir desarrollándose en todo nivel educativo. Este se genera en la escucha y el respeto de la otra persona. Cuando hacemos eso y somos capaces de responder con argumentos, adquirimos también elementos para crecer a largo de la vida”.

Igualmente, reconoció como un antecedente imprescindible para la consolidación de este torneo el impulso de la Licenciatura en Derecho, cuyos equipos de debate han representado con orgullo a la UG en competencias nacionales e internacionales durante décadas, sumando destacados logros.

En ese sentido, observó las problemáticas en la interacción social a partir del desarrollo tecnológico de dispositivos electrónicos de uso personal, por lo que señaló que “esta es una maravillosa oportunidad para volver a platicar, escuchar y solucionar los conflictos”.

Por su parte, el Rector del Campus Guanajuato, Dr. Martín Picón Núñez, destacó que este espacio permite el fortalecimiento de la claridad y la profundidad en el desarrollo de las ideas, además de ser un punto de encuentro para conciliar diferencias y promover la confianza personal con valores como la honestidad, la justicia y la solidaridad. “La palabra tiene poder para construir e inspirar, pero también lo contrario”, apuntó.

Al dar la bienvenida, el Director de la DDPG, Dr. Leandro Eduardo Astrain Bañuelos, expresó a la comunidad estudiantil que la UG cree firmemente en su compromiso y potencial para transformar la realidad a través de su capacidad de análisis, tanto del conocimiento como de la palabra.

“Debatir no es simplemente defender una postura, es aprender a escuchar, comprender la complejidad de los problemas y construir argumentos sólidos con base en la razón, la evidencia y el respeto. Es una escuela de ciudadanía en un mundo donde la información circula con rapidez, pero no siempre con rigor. Aquí el desacuerdo no confronta, construye; nos enseña que la mejor forma de defender una idea no es imponiéndola, sino argumentando con inteligencia y sosteniéndola con ética”, dijo.

Correspondió a Guadalupe Babel, Directore del Copa Abeja y el Equipo de Debate de la UG, dar a conocer los principios rectores de esta iniciativa:

“El cultivo de la palabra es nuestra herramienta prima para buscar la libertad. Nuestra prioridad es devolver a nuestra comunidad lo que hemos aprendido en el camino, con la convicción compartida de que la argumentación y el debate no deben ser un privilegio de pocas personas, sino un ejercicio de democracia y colectividad. Este torneo abre un espacio plural y con un profundo respeto. Ustedes representan el espíritu inquieto de nuestra universidad: luchan por sus argumentos, defiendan sus ideas. Lleven consigo la certeza de que su voz tiene el poder de transformar nuestra realidad”, pronunció.

También estuvieron presentes el Director de Desarrollo Estudiantil de la UG, Lic. Luis Rafael González Negrete, y el Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. Carlos Armando Preciado De Alba, en representación de la Directora, Dra. Krisztina Zimányi.

En esta ocasión, en la Copa Abeja de Debate y Oratoria de la UG participarán 17 equipos de estudiantes provenientes del Campus León y el Campus Guanajuato, así como de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato. En las siguientes ediciones, la convocatoria se extenderá a todas las sedes y escuelas de la UG.