Guanajuato.- Guanajuato ampliará las opciones de educación media superior con la incorporación gradual del Bachillerato Nacional Margarita Maza (BNMM) en universidades públicas del estado. La Universidad Tecnológica de León y la Universidad Tecnológica Laja Bajío ya trabajan en la implementación del programa, mientras que otras tres instituciones se integrarán durante 2027.

La estrategia se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), como parte de las acciones para ampliar el acceso a la educación entre las juventudes guanajuatenses.

El Bachillerato Nacional Margarita Maza es una alternativa pública y gratuita creada por la SEP en 2026, dirigida a jóvenes de entre 15 y 19 años, con el propósito de ofrecerles opciones flexibles e innovadoras para concluir sus estudios de nivel medio superior.

Tres universidades se incorporarán durante 2027

Actualmente, la Universidad Tecnológica de León y la Universidad Tecnológica Laja Bajío son las primeras instituciones del subsistema en Guanajuato que trabajan en la puesta en marcha de este modelo educativo.

La incorporación continuará de manera paulatina durante 2027, cuando se sumen:

Universidad Tecnológica de Salamanca.

Universidad Politécnica de Guanajuato.

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato.

Con esta ampliación se busca llevar nuevas oportunidades de formación académica a más municipios y regiones de la entidad.