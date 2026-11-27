Por Christopher Rodríguez.

Abasolo, Guanajuato.- Las fallas geológicas que atraviesan el municipio de Abasolo mantienen preocupados a sus habitantes. En distintas zonas se han reportado grietas en viviendas, daños en calles y movimientos de tierra que generan incertidumbre entre los vecinos.

De acuerdo con el Atlas de Riesgo municipal, Abasolo cuenta con ocho fallas geológicas activas y tres zonas con inestabilidad de laderas. Estas condiciones representan un riesgo para algunas viviendas, calles e instalaciones.

Una de las zonas que genera mayor preocupación es el llamado Brinco del Diablo, cerca de las colonias Lomas de Santa María y Guadalupe, donde habitantes de esta zona han reportado movimientos similares a pequeños temblores.

Además, también algunos abasolenses han señalado que escucharon ruidos provenientes del subsuelo y observaron desprendimientos de rocas en la ladera del cerro, aunado a que los movimientos del suelo pueden afectar las tuberías de agua potable y drenaje, así como calles y otras instalaciones.

Las afectaciones también se presentan en el centro de Abasolo, en la calle Heroico Colegio Militar, donde algunas viviendas tienen grietas en sus “fachadas”; comerciantes reportan que han enfrentado dificultades para colocar las cortinas de sus negocios debido al movimiento del terreno.

Ante esta situación, Protección Civil colocó nueve testigos de monitoreo, principalmente en escuelas y estos dispositivos dijeron permiten vigilar si las grietas presentan cambios o continúan creciendo.

Por su parte el alcalde Job Gallardo informó que hasta el momento no se han detectado desplazamientos anormales ni réplicas importantes.