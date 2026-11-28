León, Guanajuato.- Fingir estar inconsciente fue la decisión que permitió a una adolescente sobrevivir a un ataque brutal y lograr la captura de su agresor. Gracias al trabajo ministerial de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos en Contra de Mujeres por Razones de Género (FEIDEM), la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 27 años y 10 meses de prisión en contra de EDWIN ARTURO “N”, declarado culpable de los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación agravada.

Los hechos ocurrieron la mañana del 14 de enero de 2026, entre las 07:10 y las 07:50 horas, cuando la víctima caminaba por la calle Fosforita en la colonia Rizos de la Joya, en la ciudad de León. En ese punto, EDWIN ARTURO “N” la interceptó, le colocó un cuchillo en el cuello y, bajo amenazas de muerte, la obligó a caminar hasta un terreno baldío ubicado entre las calles Malaquita y Fosforita, donde perpetró la agresión sexual.

Al intentar defenderse y escapar del lugar, el agresor hirió a la víctima con el arma blanca en el cuello y en una mano, provocándole lesiones que pusieron en riesgo su vida. Ante la gravedad del ataque, la menor fingió haber perdido el conocimiento, lo que provocó que el agresor la abandonara en el predio y huyera, facilitando su posterior detención por elementos de la Policía Preventiva.

Tras la integración de la carpeta de investigación y la presentación de datos de prueba contundentes dentro de la causa penal, el acusado aceptó su responsabilidad penal mediante un procedimiento abreviado. En consecuencia, un Juez de Control dictó sentencia condenatoria en su contra por ambos ilícitos, imponiéndole una pena privativa de libertad de 18 años y 7 meses por feminicidio en grado de tentativa, y 9 años, 3 meses por violación agravada, sumando un total de 27 años y 10 meses en prisión, sin derecho a beneficios ni sustitutivos de pena.

Adicionalmente, la autoridad judicial condenó al sentenciado al pago de una multa, a la reparación integral del daño en favor de la víctima y a la suspensión de sus derechos político-electorales. Asimismo, se estableció la prohibición expresa de acercarse a la joven una vez que compurgue su condena en prisión.