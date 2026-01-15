Exigencia ciudadana: León pide pena máxima para agresor de adolescente

León, Guanajuato.- Leoneses vigilan el caso de Edwin Arturo, hombre de 24 años que abusó y apuñaló a una adolescente de 13 años que se dirigía a la secundaria Rufino Tamayo en la colonia Rizos de Las Joyas. Habitantes y comerciantes aledaños acudieron a auxiliar a la víctima y evitar que el agresor se diera a la fuga. Pese a que ya se inició un proceso judicial, esperan una condena máxima; la menor se encuentra delicada de salud, pero estable.

Los hechos ocurrieron el 14 de enero, cuando el hombre interceptó a la adolescente, amenazándola con un objeto punzocortante y llevándola a un terreno baldío, donde se cometieron los delitos. Los gritos de auxilio alertaron a vecinos que rápidamente fueron en su ayuda y alertaron a las autoridades.

Edwin Arturo fue detenido y paramédicos llevaron a la estudiante a un hospital para ser atendida. El secretario de Salud, Gabriel Cortés, informó que aún con las lesiones, la víctima no se encuentra en riesgo vital.

Sin embargo, el caso provocó indignación en el municipio, de manera extraoficial se habla de un intento de linchamiento que fue descartado por elementos de seguridad que procedieron con el protocolo correspondiente. Los leoneses temen que el responsable pudiera quedar en libertad o que su condena no sea “suficiente” por sus actos.

En adición, los vecinos de Las Joyas afirmaron temer por su seguridad y la de los menores de edad.