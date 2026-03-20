Agente de FSPE detenida en la capital; ligada a asaltantes de autotransporte

Guanajuato, Guanajuato.- Una mujer que se desempeñaba como agente de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) fue detenida por estar presuntamente relacionada con un grupo delictivo que comete asaltos en carreteras.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Mauro González informó a través de sus redes digitales que se le detuvo tras un cateo realizado en el barrio de Pastita, resultado de una investigación interna.

En la indagatoria detectaron indicios sobre la posible colaboración de la mujer con un grupo delictivo dedicado al robo de autotransporte. Con base en los datos recabados se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y lograron se girara una orden judicial y ejecutar un cateo en esta ciudad, donde fue detenida la mujer.

Durante la intervención se aseguraron equipo inhibidor de señal, dispositivos de comunicación, sustancia con características de droga y otros indicios relevantes para la investigación.

“Estas conductas no solo son ilegales, representan una traición a la confianza de la ciudadanía y al trabajo de quienes todos los días cumplen con su responsabilidad. Por eso actuamos con firmeza: quien traiciona la ley, enfrenta la ley”, señaló el funcionario en un mensaje digital

Durante el operativo, en el que integrantes de las FSPE brindaron seguridad perimetral, se obtuvieron los siguientes resultados:

1 persona detenida, identificada como Karen Abigail “N”, quien se desempeñaba como integrante activo de las FSPE.

1 inhibidor de señal con 8 antenas.

2 bolsas antiestáticas para equipo inhibidor.

Material diverso presuntamente vinculado a actividades ilícitas.

50 bolsas tipo ziploc.

4 teléfonos móviles.

Aproximadamente 500 gramos de sustancia con características del cristal.

1 libreta con información relevante para la investigación.