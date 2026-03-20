Talan icónico árbol junto al Museo Iconográfico de El Quijote

Guanajuato, Guanajuato.- Un árbol que antes de la pandemia del Covid 19 estaba rebosante y frondoso, fue dejado morir por el gobierno municipal y de manera furtiva finalmente derribado la madrugada del jueves. En compensación, el Museo Iconográfico de El Quijote lo reemplazó por otro.

El árbol, ubicado casi a la entrada del Museo Iconográfico de El Quijote, comenzó a registrar daños en sus hojas desde hace menos de un año, por lo que las autoridades municipales lo podaron.

Señalaron que tenía una plaga y que la poda se realizó “para darle tratamiento. Colocaron un “aviso importante” en el pedía a la gente que no se acercara ni interviniera en la zona porque el árbol “se encuentra en proceso de saneamiento y rescate”.

El Museo Iconográfico del Quijote había adoptado el ejemplar como parte de su compromiso con la conservación del medio ambiente. Sin embargo, ni el recinto ni la autoridad municipal pudieron evitar el deterioro del vegetal.

La noche del jueves 19 de marzo, empleados municipales finalmente talaron lo que quedaba del otrora frondoso árbol. Durante el día llovieron críticas en medios de comunicación y redes digitales por el hecho. La mañana de este viernes, personal del Museo sembró un nuevo arbolito.