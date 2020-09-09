671 casos confirmados y 46 muertos en un día: Guanajuato coronavirus

Guanajuato, Guanajuato. En el estado de Guanajuato ya existen 36 mil 975 casos confirmados por transmisión comunitaria de coronavirus.
El día de hoy pudiera llegar a ser un día de los más desafortunados ante la pandemia, pues el aumento de los casos de ayer para el día de hoy fue exponencial, sin dejar de lado las lamentables muertes que se agregan a la estadística.
El estado de Guanajuato hoy aumento la cifra a 671 guanajuatenses infectados por coronavirus; León con 137, Celaya 80, Guanajuato Capital 49, Acámbaro 48 e Irapuato con 41, son de los municipios más sobresalientes de esta “terrible” lista.
Hoy en Irapuato hay 9 muertes por coronavirus, seguido de Salamanca con 8 defunciones; en total en el estado de Guanajuato se suman 2 mil 450 defunciones por COVID-19.
Aquí te dejamos la lista de las lamentables defunciones por coronavirus el día de hoy:
1 MASCULINO 85 AÑOS RESIDENTE DE SAN MIGUEL ALLENDE FALLECE EN H.G. SAN MIGUEL DE ALLENDE COMORBILIDADES HAS, EPOC
2 FEMENINO 35 AÑOS RESIDENTE DE JUVENTINO ROSAS FALLECE EN HOSPITAL COMUNITARIO JUVENTINO ROSAS COMORBILIDADES DM2
3 FEMENINO 61 AÑOS RESIDENTE DE ACAMBARO FALLECE EN HGZ4 IMSS COMORBILIDADES NINGUNA
4 MASCULINO 88 AÑOS RESIDENTE DE CELAYA FALLECE EN CLINICA ISSSTE CELAYA COMORBILIDADES NINGUNA
5 MASCULINO 42 AÑOS RESIDENTE DE VILLAGRAN FALLECE EN HGZ4 IMSS COMORBILIDADES DM2, OBESIDAD
6 MASCULINO 88 AÑOS RESIDENTE DE SAN FELIPE FALLECE EN HGDH COMORBILIDADES EPOC
7 MASCULINO 71 AÑOS RESIDENTE DE GUANAJUATO FALLECE EN HGGTO COMORBILIDADES HAS, OBESIDAD, TABAQUISMO
8 MASCULINO 42 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN HGZ 3 IMSS SALAMANCA COMORBILIDADES DM2, HAS
9 MASCULINO 74 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN HOSPITAL REGIONAL PEMEX COMORBILIDADES EPOC
10 MASCULINO 70 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN HOSPITAL REGIONAL PEMEX COMORBILIDADES DM2, HAS, OBESIDAD
11 MASCULINO 45 AÑOS RESIDENTE DE SALVATIERRA FALLECE EN HOSPITAL GENERAL LEÓN COMORBILIDADES OBESIDAD, TABAQUISMO
12 MASCULINO 82 AÑOS RESIDENTE DE ABASOLO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL IRAPUATO COMORBILIDADES DM2
13 MASCULINO 71 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL IRAPUATO COMORBILIDADES HAS, OBESIDAD
14 MASCULINO 58 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL IRAPUATO COMORBILIDADES HAS, OBESIDAD
15 MASCULINO 70 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN IMSS IRAPUATO (HGZ 2) COMORBILIDADES HAS
16 MASCULINO 66 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN IMSS LEÓN (HGZ 21) COMORBILIDADES DM2, HAS
17 FEMENINO 32 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN HOSPITAL GENERAL IRAPUATO COMORBILIDADES DM2, OBESIDAD
18 MASCULINO 58 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN HOSPITAL GENERAL SALAMANCA COMORBILIDADES HAS, EPOC, CARDIOPATIA, TABAQUISMO, VIH
19 MASCULINO 62 AÑOS RESIDENTE DE SILAO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL SILAO COMORBILIDADES HAS, TABAQUISMO
20 FEMENINO 60 AÑOS RESIDENTE DE SAN LUIS DE LA PAZ FALLECE EN IMSS CELAYA (HGZ 4) COMORBILIDADES OBESIDAD
21 MASCULINO 56 AÑOS RESIDENTE DE DOLORES HIDALGO FALLECE EN IMSS SILAO (HGZ 54) COMORBILIDADES HAS
22 FEMENINO 80 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN HOSPITAL GENERAL SALAMANCA COMORBILIDADES HAS
23 MASCULINO 52 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN IMSS LEÓN (HGZ 21) COMORBILIDADES NINGUNA
24 MASCULINO 61 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN HOSPITAL GENERAL CELAYA COMORBILIDADES HAS
25 FEMENINO 58 AÑOS RESIDENTE DE URIANGATO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL URIANGATO COMORBILIDADES DM2, HAS, EPOC
26 FEMENINO 59 AÑOS RESIDENTE DE CELAYA FALLECE EN CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS COMORBILIDADES DM2, HAS, OBESIDAD, ERC
27 MASCULINO 80 AÑOS RESIDENTE DE VALLE DE SANTIAGO FALLECE EN ISSSTE IRAPUATO COMORBILIDADES DM2, VIH
28 MASCULINO 46 AÑOS RESIDENTE DE HUANIMARO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL IRAPUATO COMORBILIDADES DM2, OBESIDAD
29 MASCULINO 71 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN ISSSTE IRAPUATO COMORBILIDADES NINGUNA
30 MASCULINO 64 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL IRAPUATO COMORBILIDADES DM2, OBESIDAD
31 FEMENINO 49 AÑOS RESIDENTE DE SAN FRANCISCO DEL RINCON FALLECE EN IMSS LEÓN (HGZ 21) COMORBILIDADES DM2, HAS
32 MASCULINO 78 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL IRAPUATO COMORBILIDADES NINGUNA
33 MASCULINO 60 AÑOS RESIDENTE DE DOLORES HIDALGO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL DOLORES HIDALGO COMORBILIDADES DM2
34 MASCULINO 63 AÑOS RESIDENTE DE GUANAJUATO FALLECE EN IMSS CELAYA (HGZ 4) COMORBILIDADES NINGUNA
35 MASCULINO 41 AÑOS RESIDENTE DE CELAYA FALLECE EN ISSSTE – CELAYA COMORBILIDADES HAS, EPOC
36 MASCULINO 56 AÑOS RESIDENTE DE JUVENTINO ROSAS FALLECE EN ISSSTE – CELAYA COMORBILIDADES OBESIDAD
37 MASCULINO 78 AÑOS RESIDENTE DE CELAYA FALLECE EN ISSSTE – CELAYA COMORBILIDADES HAS, OBESIDAD, EPOC
38 MASCULINO 73 AÑOS RESIDENTE DE SAN FELIPE FALLECE EN H.G. LEON COMORBILIDADES OBESIDAD
39 MASCULINO 69 AÑOS RESIDENTE DE TARIMORO FALLECE EN HOSPITAL COMUNITARIO TARIMORO COMORBILIDADES NINGUNA
40 MASCULINO 74 AÑOS RESIDENTE DE PENJAMO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL PÉNJAMO COMORBILIDADES OBESIDAD
41 MASCULINO 43 AÑOS RESIDENTE DE SILAO FALLECE EN HGZ 54 COMORBILIDADES OBESIDAD, TABAQUISMO
42 MASCULINO 70 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL IRAPUATO COMORBILIDADES HAS, TABAQUISMO
43 FEMENINO 65 AÑOS RESIDENTE DE HUANIMARO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL PENJAMO COMORBILIDADES HAS, OBESIDAD, EPOC
44 FEMENINO 59 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN IMSS COMORBILIDADES HAS, OBESIDAD
45 MASCULINO 56 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN SEDENA COMORBILIDADES NINGUNA
46 MASCULINO 82 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN IMSS COMORBILIDADES HAS