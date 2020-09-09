671 casos confirmados y 46 muertos en un día: Guanajuato coronavirus

El día de hoy se sufre un aumento de 671 casos confirmados por coronavirus en el estado y 46 defunciones, algo que no había sucedido desde el inicio de la pandemia en Guanajuato

Rubí Cetina9 septiembre, 2020
pese a aumento de casos de coronavirus, las files y aglomeraciones, en bancos siguen siendo inmensas.

Guanajuato, Guanajuato. En el estado de Guanajuato ya existen 36 mil 975 casos confirmados por transmisión comunitaria de coronavirus.

El día de hoy pudiera llegar a ser un día de los más desafortunados ante la pandemia, pues el aumento de los casos de ayer para el día de hoy fue exponencial, sin dejar de lado las lamentables muertes que se agregan a la estadística.

El estado de Guanajuato hoy aumento la cifra a 671 guanajuatenses infectados por coronavirus; León con 137, Celaya 80, Guanajuato Capital 49, Acámbaro 48 e Irapuato con 41, son de los municipios más sobresalientes de esta “terrible” lista.

Hoy en Irapuato hay 9 muertes por coronavirus, seguido de Salamanca con 8 defunciones; en total en el estado de Guanajuato se suman 2 mil 450 defunciones por COVID-19.

Aquí te dejamos la lista de las lamentables defunciones por coronavirus el día de hoy:

1             MASCULINO      85           AÑOS    RESIDENTE DE   SAN MIGUEL ALLENDE   FALLECE EN        H.G. SAN MIGUEL DE ALLENDE             COMORBILIDADES          HAS, EPOC

2             FEMENINO         35           AÑOS    RESIDENTE DE   JUVENTINO ROSAS         FALLECE EN        HOSPITAL COMUNITARIO JUVENTINO ROSAS         COMORBILIDADES          DM2

3             FEMENINO         61           AÑOS    RESIDENTE DE   ACAMBARO       FALLECE EN        HGZ4 IMSS                COMORBILIDADES          NINGUNA

4             MASCULINO      88           AÑOS    RESIDENTE DE   CELAYA FALLECE EN        CLINICA ISSSTE CELAYA                COMORBILIDADES          NINGUNA

5             MASCULINO      42           AÑOS    RESIDENTE DE   VILLAGRAN        FALLECE EN        HGZ4 IMSS                COMORBILIDADES          DM2, OBESIDAD

6             MASCULINO      88           AÑOS    RESIDENTE DE   SAN FELIPE         FALLECE EN        HGDH   COMORBILIDADES                EPOC

7             MASCULINO      71           AÑOS    RESIDENTE DE   GUANAJUATO   FALLECE EN        HGGTO COMORBILIDADES                HAS, OBESIDAD, TABAQUISMO

8             MASCULINO      42           AÑOS    RESIDENTE DE   SALAMANCA     FALLECE EN        HGZ 3 IMSS SALAMANCA                COMORBILIDADES          DM2, HAS

9             MASCULINO      74           AÑOS    RESIDENTE DE   SALAMANCA     FALLECE EN        HOSPITAL REGIONAL PEMEX                COMORBILIDADES          EPOC

10           MASCULINO      70           AÑOS    RESIDENTE DE   SALAMANCA     FALLECE EN        HOSPITAL REGIONAL PEMEX                COMORBILIDADES          DM2, HAS, OBESIDAD

11           MASCULINO      45           AÑOS    RESIDENTE DE   SALVATIERRA    FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL LEÓN                COMORBILIDADES          OBESIDAD, TABAQUISMO

12           MASCULINO      82           AÑOS    RESIDENTE DE   ABASOLO            FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL IRAPUATO                COMORBILIDADES          DM2

13           MASCULINO      71           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL IRAPUATO                COMORBILIDADES          HAS, OBESIDAD

14           MASCULINO      58           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL IRAPUATO                COMORBILIDADES          HAS, OBESIDAD

15           MASCULINO      70           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        IMSS IRAPUATO (HGZ 2)                COMORBILIDADES          HAS

16           MASCULINO      66           AÑOS    RESIDENTE DE   LEON     FALLECE EN        IMSS LEÓN (HGZ 21)                COMORBILIDADES          DM2, HAS

17           FEMENINO         32           AÑOS    RESIDENTE DE   SALAMANCA     FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL IRAPUATO                COMORBILIDADES          DM2, OBESIDAD

18           MASCULINO      58           AÑOS    RESIDENTE DE   SALAMANCA     FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL SALAMANCA     COMORBILIDADES          HAS, EPOC, CARDIOPATIA, TABAQUISMO, VIH

19           MASCULINO      62           AÑOS    RESIDENTE DE   SILAO    FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL SILAO                COMORBILIDADES          HAS, TABAQUISMO

20           FEMENINO         60           AÑOS    RESIDENTE DE   SAN LUIS DE LA PAZ        FALLECE EN        IMSS CELAYA (HGZ 4)                COMORBILIDADES          OBESIDAD

21           MASCULINO      56           AÑOS    RESIDENTE DE   DOLORES HIDALGO        FALLECE EN        IMSS SILAO (HGZ 54)                COMORBILIDADES          HAS

22           FEMENINO         80           AÑOS    RESIDENTE DE   SALAMANCA     FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL SALAMANCA     COMORBILIDADES          HAS

23           MASCULINO      52           AÑOS    RESIDENTE DE   LEON     FALLECE EN        IMSS LEÓN (HGZ 21)                COMORBILIDADES          NINGUNA

24           MASCULINO      61           AÑOS    RESIDENTE DE   SALAMANCA     FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL CELAYA                COMORBILIDADES          HAS

25           FEMENINO         58           AÑOS    RESIDENTE DE   URIANGATO      FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL URIANGATO      COMORBILIDADES          DM2, HAS, EPOC

26           FEMENINO         59           AÑOS    RESIDENTE DE   CELAYA FALLECE EN        CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS                COMORBILIDADES          DM2, HAS, OBESIDAD, ERC

27           MASCULINO      80           AÑOS    RESIDENTE DE   VALLE DE SANTIAGO      FALLECE EN        ISSSTE IRAPUATO                COMORBILIDADES          DM2, VIH

28           MASCULINO      46           AÑOS    RESIDENTE DE   HUANIMARO    FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL IRAPUATO                COMORBILIDADES          DM2, OBESIDAD

29           MASCULINO      71           AÑOS    RESIDENTE DE   SALAMANCA     FALLECE EN        ISSSTE IRAPUATO                COMORBILIDADES          NINGUNA

30           MASCULINO      64           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL IRAPUATO                COMORBILIDADES          DM2, OBESIDAD

31           FEMENINO         49           AÑOS    RESIDENTE DE   SAN FRANCISCO DEL RINCON     FALLECE EN        IMSS LEÓN (HGZ 21)              COMORBILIDADES          DM2, HAS

32           MASCULINO      78           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL IRAPUATO                COMORBILIDADES          NINGUNA

33           MASCULINO      60           AÑOS    RESIDENTE DE   DOLORES HIDALGO        FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL DOLORES HIDALGO        COMORBILIDADES          DM2

34           MASCULINO      63           AÑOS    RESIDENTE DE   GUANAJUATO   FALLECE EN        IMSS CELAYA (HGZ 4)                COMORBILIDADES          NINGUNA

35           MASCULINO      41           AÑOS    RESIDENTE DE   CELAYA FALLECE EN        ISSSTE – CELAYA                COMORBILIDADES          HAS, EPOC

36           MASCULINO      56           AÑOS    RESIDENTE DE   JUVENTINO ROSAS         FALLECE EN        ISSSTE – CELAYA                COMORBILIDADES          OBESIDAD

37           MASCULINO      78           AÑOS    RESIDENTE DE   CELAYA FALLECE EN        ISSSTE – CELAYA                COMORBILIDADES          HAS, OBESIDAD, EPOC

38           MASCULINO      73           AÑOS    RESIDENTE DE   SAN FELIPE         FALLECE EN        H.G. LEON                COMORBILIDADES          OBESIDAD

39           MASCULINO      69           AÑOS    RESIDENTE DE   TARIMORO         FALLECE EN        HOSPITAL COMUNITARIO TARIMORO        COMORBILIDADES          NINGUNA

40           MASCULINO      74           AÑOS    RESIDENTE DE   PENJAMO           FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL PÉNJAMO                COMORBILIDADES          OBESIDAD

41           MASCULINO      43           AÑOS    RESIDENTE DE   SILAO    FALLECE EN        HGZ 54 COMORBILIDADES                OBESIDAD, TABAQUISMO

42           MASCULINO      70           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL IRAPUATO                COMORBILIDADES          HAS, TABAQUISMO

43           FEMENINO         65           AÑOS    RESIDENTE DE   HUANIMARO    FALLECE EN        HOSPITAL GENERAL PENJAMO                COMORBILIDADES          HAS, OBESIDAD, EPOC

44           FEMENINO         59           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        IMSS     COMORBILIDADES                HAS, OBESIDAD

45           MASCULINO      56           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        SEDENA                COMORBILIDADES          NINGUNA

46           MASCULINO      82           AÑOS    RESIDENTE DE   IRAPUATO          FALLECE EN        IMSS     COMORBILIDADES                HAS

 

Rubí Cetina9 septiembre, 2020

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