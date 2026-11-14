Pasa un buen fin de Semana Largo en ZooIra; abrirá el lunes 16 de noviembre

Irapuato, Guanajuato.- Para que tengas un buen fin de semana largo, el Zoológico de Irapuato es una de tus grandes opciones, ya que abrirá también el lunes 16 de noviembre.

Todas las atracciones estarán disponibles en estos días de descanso del fin de semana alusivo al inicio de la Revolución Mexicana, ya que el parque abrirá desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde.

Los visitantes podrán disfrutar de las instalaciones del parque, que van desde la observación de los cerca de 500 animalitos de 120 especies distintas, visitar el herpetario, interactuar con Syd la Jirafa, viajar en el trenecito, subirte a las lanchitas o si te gustan las emociones fuertes, el muro escalador y la Tirolesa de más de 220 metros de largo, son para ti.

Puedes estar el día completo en el parque, ya que el restaurante “el rincón de Tomé” estará operando de 9 y media de la mañana a las 5 y media de la tarde, ofreciéndote ricos desayunos y deliciosas comidas con precios accesibles.

Así que ya lo sabes: puedes disfrutar de un buen fin de semana largo en el ZooIra, que te espera para que lo visites con tus amigos o en familia.