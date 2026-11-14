Construcción de hospital en Irapuato: ¿disputa entre Morena y PAN?

Guanajuato.- Luego de que diputados panistas del congreso del estado pidió autoridades federales presupuesto para la construcción del nuevo hospital general en Irapuato, morenistas votaron en contra, argumentando que Guanajuato debería sumarse al proyecto de IMSS Bienestar. Pese a la premisa era dejar de lado las diferencias, cada bancada terminó defendiendo su postura política y culpando a la otra de la falta de recursos para la atención médica.

Legisladores como Víctor Zanella, Marisa Ortíz y Aldo Márquez expusieron que el gobierno de Irapuato cumplió su parte con la donación del terreno. Así mismo señalaron que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió revisar el proyecto durante su visita al municipio y que, sin embargo, no se destinó ningún recurso para ello en la reciente aprobación del presupuesto federal.

Por su parte, morenistas como David Martínez Mendizábal Maribel Aguilar y Ernesto Millán y Antonio Chaurand cuestionaron el hecho de que el estado no estuviera adscrito al IMSS Bienestar. De acuerdo con el grupo parlamentario, el pedir que se agilice la creación del hospital se contradice con él rechazo al modelo Federal de atención hospitalaria y se puntualizó en que el gobierno estatal también podría modificar sus prioridades y aportar como lo hizo en León.

El debate concluyó en la aprobación del exhorto para arrancar la obra el próximo año. No obstante, antes que compartir una preocupación por la salud guanajuatense pareciera que los legisladores están más interesados en deslindar a su partido de la participación en el proyecto.