Luto en Pénjamo: muere policía tras ataque contra él y su hija de 4 años

Pénjamo, Guanajuato.- El municipio de Pénjamo y su corporación policiaca están de luto por la muerte del oficial Fidel Salinas después de que presuntos sicarios lo atacaran a él y a su hija. Ambos se encontraban en la calle Manuel Doblado cuando los hombres dispararon; la pequeña de 4 años se reportó en estado grave.

Según los primeros reportes, el jueves 12 de noviembre personas armadas que viajaban en motocicleta se acercaron y dispararon mientras él caminaba con la niña alrededor de las 4 de la tarde en la Colonia Bellavista.

Aunque fueron trasladados a recibir atención médica, las lesiones causadas en el abdomen y tórax de Fidel fueron la aparente causa de muerte del elemento.

El gobierno de Pénjamo expresó sus condolencias por su familia y lamentó la pérdida del compañero de la dirección de seguridad pública.

La agresión que alcanzó también a la menor de edad permanece impune ya que las autoridades hasta el momento no han confirmado la detención de los responsables. Cabe destacar que, de acuerdo con el registro de policías asesinados de Causa en Común, es el cuarto elemento del municipio en el año.