Decapitan a San Ignacio de Loyola en La Bufa

Guanajuato, Guanajuato.- Por segunda vez en los últimos años, la representación en cantera de San Ignacio de Loyola que se encuentra en una de las cuevas del Cerro de La Bufa fue objeto de vandalismo: la dejaron sin cabeza. La estatua ya había sido grafiteada.

El sitio es centro de la tradicional peregrinación del Día de la Cueva cada 31 de julio. La imagen de cantera ubicada en ese altar al aire libre —acondicionado en la década de 1970— ha sufrido sufrió daños y actos de vandalismo a lo largo del tiempo. Esta vez de nuevo fue decapitada.

La gruta principal (una antigua mina de cantera conocida como la Cueva Nueva) fue acondicionada formalmente para el culto del santo patrono el 31 de julio de 1974 por iniciativa de José Jazo.

Diversas crónicas locales y medios guanajuatenses han reportado durante años afectaciones constantes en las cuevas de La Bufa, incluyendo grafitis sobre pinturas históricas, destrucción de elementos rocosos y daños a las imágenes religiosas.

Además de la escultura de bulto, en las paredes de la llamada Cueva Vieja o de Los Picachos existieron pinturas históricas de San Ignacio (fechadas en 1840 y 1874) que también fueron vandalizadas y cubiertas con pintura blanca hace algunos años.

En marzo de 2025, visitantes y medios locales reportaron que una de las cuevas dedicadas al santo patrono fue vandalizada con pintas, restos y elementos asociados a presuntos rituales esotéricos o satánicos.

De forma recurrente, senderistas y cronistas han documentado pintas con aerosol sobre las formaciones rocosas, afectaciones a los líquenes nativos del cerro y el deterioro o cobertura con pintura blanca de antiguas pinturas murales de San Ignacio que databan del siglo XIX.

Al tratarse de un espacio abierto en una zona montañosa sin resguardo continuo, tanto las imágenes religiosas como los vestigios históricos y rupestres del cerro quedan expuestos durante todo el año fuera de la celebración del 31 de julio.

Hasta ahora ninguna autoridad ha fijado postura al respecto.

Cero y van dos

La primera vez que se reportó la decapitación y robo de la cabeza de la escultura de cantera de San Ignacio de Loyola ocurrió a finales de enero de 2013. Excursionistas y autoridades detectaron que la figura tallada en cantera roja había sido decapitada y que los responsables se llevaron la pieza.

La escultura permaneció sin cabeza durante varias semanas (en marzo de ese año ya sumaba más de un mes dañada) mientras se gestionaban los trabajos de reparación con el objetivo de tenerla lista antes del 31 de julio, fecha en que se celebra la tradicional Fiesta de la Cueva.

Al no recuperarse la pieza original, se mandó tallar y colocar una cabeza nueva de cantera. Durante años, esa primera restauración fue visible a simple vista porque la piedra nueva tenía una tonalidad roja más intensa y distinta a la del resto del cuerpo.