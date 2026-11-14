Rescatan a cinco perritos de incendio en un lote baldío de Irapuato

Elementos de Protección Civil y Bomberos los pusieron a salvo durante las labores para controlar el fuego en la colonia Real del Lago; quedarán bajo resguardo del CANI

Redacción Notus14 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Cinco perritos fueron rescatados por elementos de Protección Civil y Bomberos durante un incendio registrado en un lote baldío sobre Paseo Irapuato, en la colonia Real del Lago.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, el reporte del fuego fue atendido alrededor del mediodía de este sábado 14 de noviembre.

Mientras realizaban las labores para controlar la emergencia, los cuerpos de rescate localizaron a los cinco cachorros que se encontraban en riesgo por el avance de las llamas, por lo que intervinieron para ponerlos a salvo.

Tras el rescate, se informó que los cinco perritos quedarán bajo resguardo del Centro de Atención Canina (CANI), donde recibirán la atención correspondiente.

La intervención permitió proteger a los animales que se encontraban en el lugar durante el incendio.

Redacción Notus14 noviembre, 2026

Redacción Notus

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