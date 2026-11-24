Irapuato, Guanajuato.- Irapuato avanza hacia la transformación digital de sus servicios municipales con la estrategia IrA.puato Gobierno Inteligente. La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, presentó la Ruta del CAMbio, un proyecto que busca simplificar trámites, mejorar la atención ciudadana e incorporar inteligencia artificial en la administración pública.

Lorena Alfaro presenta la Ruta del CAMbio

Durante la presentación, la alcaldesa explicó que IrA.puato Gobierno Inteligente es la identidad institucional de una estrategia enfocada en la innovación, la simplificación administrativa y el uso responsable de la inteligencia artificial.

La Ruta del CAMbio mostró la evolución de los servicios municipales. El recorrido comenzó con los espacios de atención presencial, como el Centro de Atención Municipal (CAM), y el Centro de Contacto Digital 072.

Posteriormente, presentó las herramientas digitales que permiten consultar requisitos y gestionar trámites en línea.

“Ahora estamos sumando la inteligencia artificial, algo que ya llegó para quedarse y a lo cual no le debemos tener miedo, tenemos que aprovecharla para brindar mejores servicios y administrar mejor la información”, señaló Lorena Alfaro.

El 072 recibe más de 80 mil solicitudes al año

Como parte de la demostración, se realizó una llamada en vivo al Centro de Contacto Digital 072.

El ejercicio permitió mostrar cómo el personal recibe y canaliza los reportes ciudadanos. Uno de los ejemplos fue un reporte de bacheo en Valle del Sol.

Durante la explicación, se mostró cómo la ubicación de los reportes en un mapa y el análisis de su recurrencia ayudan a identificar los puntos que requieren una revisión en campo.

Alfaro García destacó que el 072 recibe más de 80 mil peticiones al año mediante más de cinco canales de atención.

También señaló que la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar los servicios y facilitar la administración de la información municipal.

Por otra parte, el Centro de Atención Municipal registra más de 300 mil atenciones anuales y recibe alrededor de mil visitantes al día.

Gobierno Inteligente incorpora nuevas herramientas digitales

La Ruta del CAMbio también contempla el Sistema de Administración Documental y Tu Espacio Digital.

Estas herramientas buscan facilitar la gestión de documentos mediante el Expediente Único Ciudadano.

Además, la ciudadanía podrá consultar requisitos y servicios con FresIA, el asistente inteligente de trámites y servicios municipales.

Con estas opciones, el Gobierno Municipal busca acercar la tecnología a la población y reducir las dificultades para realizar gestiones ante las dependencias.

Invitan a participar en la Semana del Ciudadano Digital

Para que la población conozca y pruebe estas herramientas, el municipio realizará la primera Semana del Ciudadano Digital.

Las actividades se llevarán a cabo del 24 al 26 de noviembre, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Centro de Atención Municipal.

La participación será gratuita e incluirá actividades guiadas para localizar servicios municipales, realizar consultas desde el teléfono celular e identificar sitios oficiales.

Con esta estrategia, Irapuato busca fortalecer la atención ciudadana mediante soluciones digitales y nuevas herramientas tecnológicas.

El objetivo es facilitar la vida diaria de las personas y avanzar hacia un gobierno más accesible, innovador y cercano a la población.