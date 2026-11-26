Irapuato, Guanajuato.- Un accidente entre vehículos de carga generó el cierre de los dos carriles de la carretera Irapuato–Abasolo, en el tramo previo a la comunidad de La Playa. El percance ocurrió antes de las 8 de la mañana, pasando el entronque a Pueblo Nuevo.

En el lugar quedaron una pipa volcada a un costado del camino y un camión de caja blanco con la cabina destrozada y a unos metros también se observó un tractocamión con caja seca fuera del camino y su cabina volcada.

La pipa llevaba en la parte trasera un rombo de identificación con el número 2789 que en la clasificación de la ONU sirve para identificar materiales peligrosos y ese número corresponde al ácido acético glacial, una sustancia corrosiva e inflamable.

Para mantener la circulación se habilitó un tramo de terracería como desvío, propiciando que el tráfico fuera muy lento en la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y de Protección Civil, donde ambos choferes recibieron primeros auxilios y fueron trasladados a hospitales de Irapuato.