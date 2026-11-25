Por Christopher Rodríguez.

Abasolo, Guanajuato.- Con una inversión de 5 millones 159 mil 490 pesos, comenzó la obra de mejoramiento de la calle Príncipe Nicolás, ubicada en la colonia Los Príncipes de Abasolo, donde se realizarán trabajos de drenaje, agua potable y pavimentación.

El proyecto forma parte de un convenio de colaboración entre el Gobierno del estado de Guanajuato mediante la Secretaría del Nuevo Comienzo y el Gobierno Municipal de Abasolo. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 90 días naturales, por lo que se contempla que concluyan el próximo 23 de febrero de 2027.

La intervención abarcará una longitud de 251 metros y un ancho de seis metros. De acuerdo con el proyecto, se beneficiará directamente a 110 personas que viven en esta zona.

Entre los trabajos se encuentra la instalación de 254 metros de tubería para drenaje sanitario, la construcción de cinco pozos de visita y 49 registros y descargas sanitarias.

También se instalarán 558.5 metros de tubería para la red de agua potable y se construirán 49 tomas domiciliarias para llevar el servicio hasta las viviendas.

Como parte de la pavimentación, se construirán 519.41 metros lineales, 724.87 metros cuadrados de banquetas y mil 558.60 metros cuadrados de arroyo vehicular con concreto hidráulico.

El presidente municipal, Job Gallardo, señaló que su administración trabaja en coordinación con la ciudadanía para atender las necesidades de las familias abasolenses, además, agradeció a los habitantes por mantener comunicación cercana con él y hacerle saber las necesidades de sus colonias y comunidades.

El alcalde indicó que esta obra es una de varias acciones que se tienen contempladas para el municipio y aseguró que continuarán los trabajos de pavimentación en otras calles de Abasolo, de esta manera, el Gobierno Municipal busca ampliar las obras de infraestructura urbana y mejorar las condiciones de las vialidades para quienes viven y transitan por el municipio.