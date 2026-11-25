Irapuato, Guanajuato.- Luego de casi 10 años al frente del Centro de Atención y Protección Animal de Irapuato (CANI), Gerardo Aminadab Martínez Franco dejó el cargo. La renuncia se dio luego de que el funcionario fuera blanco de presuntas amenazas contra su vida.

Al parecer, las intimidaciones fueron la causa de que el director decidiera abandonar el puesto meses atrás. Gerardo Aminadab comenzó sus funciones en 2017, cuando el antiguo titular renunció presumiblemente por salir a la luz denuncias de aparente maltrato animal y sacrificios .

Cabe destacar que el personal del CANI fue señalado por supuesto acoso a rescatistas independientes. El rescatista Mario Duarte Pérez hizo un llamado a las autoridades. Según expresó, el CANI ha tratado de llevar a sacrificar a los perritos comunitarios y en situación de calle que han sido atendidos con esterilizaciones, curaciones y alimentos.

El domingo 29 de noviembre se llevará a cabo una marcha desde el parque Irekua a la presidencia para protestar por las matanzas de los caninos por sobrepoblación. Se iniciará a las 11 de la mañana con vestimenta negra y pancartas.