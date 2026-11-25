Irapuato, Guanajuato.- Un total de 44 egresadas y egresados de la Universidad de Guanajuato (UG) recibieron sus títulos profesionales durante una ceremonia organizada por la División de Ciencias de la Vida (DICIVA), en reconocimiento a la conclusión de sus estudios de licenciatura y posgrado.

El acto se realizó en Irapuato y reunió a autoridades universitarias, familiares y amistades de quienes concluyeron esta etapa de su formación académica.

Egresada destaca el impacto de su formación universitaria

En representación de la comunidad estudiantil, Fátima Ramírez Jaime, egresada de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, compartió un mensaje en el que reconoció la importancia de su paso por la Universidad de Guanajuato.

Durante su intervención, destacó que los conocimientos y experiencias adquiridos en las aulas les permitieron crecer, enfrentar distintos desafíos y desarrollar nuevas capacidades para su vida profesional.

Rector del Campus Irapuato-Salamanca felicita a los titulados

Por su parte, el rector del Campus Irapuato-Salamanca, Rogelio Costilla Salazar, felicitó a las 44 personas que recibieron sus títulos y reconoció el acompañamiento de familiares, docentes y amistades durante su trayectoria académica.

“Hoy celebramos la meta cumplida de 44 egresadas y egresados de la DICIVA y eso amerita festejarlo. Al mismo tiempo, precisa agradecer a quienes les ayudaron en su formación; me refiero a su familia, sus profesoras y profesores, sus amistades”, expresó.

El rector también explicó que obtener el título profesional implica cumplir con distintas etapas establecidas por la institución, entre ellas concluir el plan de estudios, realizar el servicio social, las prácticas profesionales y completar el proceso formal de titulación.

Asimismo, invitó a las y los nuevos profesionistas a mantener una preparación constante frente a los desafíos de un entorno cada vez más dinámico y relacionado con la innovación. También destacó las oportunidades de formación de posgrado que ofrece la propia División.

Autoridades universitarias acompañan la ceremonia

En la entrega de títulos también estuvieron presentes el director de la DICIVA, Juan Antonio Ramírez Vázquez, y el secretario académico de la División, Gerardo Ruvalcaba Palacios.

La ceremonia contó además con la participación de directoras y directores de departamento, coordinadoras y coordinadores de programas educativos, así como familiares y amistades que acompañaron a las y los nuevos profesionistas en este momento de su trayectoria.