Guanajuato, Guanajuato.- María Dolores Saucedo Rocha, destacada profesionista y empresaria y activista social es la propuesta del nuevo partido SOMOS para contender por la presidencia municipal de la capital.

Somos, el partido político nacional que acaba de conseguir su registro, busca promover la participación informada de la ciudanía en la política, afirmó en conferencia de prensa el dirigente municipal de ese partido, Joel Arredondo García, quien informó que participarán en la elección municipal, en el distrito local y el federal.

Para la presidencia municipal ya se ha inscrito a María Dolores Saucedo Rocha, una persona de reconocido prestigio en el municipio. Además de ser presidenta del colegio de ingeniero civiles, es vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción delegación Guanajuato, y ha sido activista por los derechos de las mujeres. Aún no es la candidata de SOMOS, porque el registro se cierra hasta el día 29 de este mes, por lo que no se descarta que haya proceso interno si hay más registros, destacó el dirigente,

Arredondo García dijo que tienen esperanzas fundadas de tener buenos resultados en las elecciones de 2027 en el municipio de Guanajuato, por la desconfianza en los partidos políticos tradicionales y por la manera absurda en que actúa el actual gobierno municipal.

Un ejemplo de lo anterior fue la fiesta del presidente del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable, Ludovico Mata Vega, lo que fue calificado como indignante.

SOMOS ha estado promoviendo sus principios y valores entre la población, cumpliendo escrupulosamente con lo que marca la ley, dijo Arredondo García, para quien es claro que otros partidos no lo han hecho, al promover personas en lo específico para que se vote por determinado aspirante a las candidaturas.

El presidente de comité municipal de SOMOS dijo que hay mucho interés por integrar la planilla del partido que compita por la alcaldía, pero que eso se definirá hasta que se decida quien será la o el candidato.

La secretaria del comité directivo municipal de SOMOS, Isabel Vázquez Nieto, dijo que es importante construir ciudadanía, y que el estado en que se encuentra el municipio es algo que duele, desde la inseguridad pública hasta por la mala calidad de los servicios municipales.

José Mendívil, académico que renunciara al Movimiento de Regeneración Nacional y se integrara al proceso de creación de Somos, resaltó la importancia de la participación ciudadana. Señaló que en la pasada elección municipal votó el 57 por ciento del electorado, por eso se busca la participación de los jóvenes, sector en el que se detecta que hay apatía, a pesar de que hay grupos de jóvenes que buscan participar.

Para ser candidato por el distrito local, el 04, por SOMOS se registró el abogado Gustavo Gutiérrez Neri y por el distrito federal del que es cabecera Guanajuato capital, se registró el médico Carlos Pérez López.