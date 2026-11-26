Irapuato, Guanajuato.- Un camión que transportaba fruta terminó volcado sobre la cuneta del Libramiento Sur de Irapuato, a la altura de la UCOPI, poco antes de llegar a la Central de Abastos. El percance, en el que no se reportaron lesionados, provocó congestionamiento vial esta mañana.

Pese a que ninguna resultó lesionada, el vehículo presentó daños considerables tanto en la parte frontal como en la caja. La mercancía quedó regada en la cuneta y en parte del carril de alta velocidad.

Autoridades de Irapuato pudieron a los conductores tomar precauciones, evitar la zona y atender a las indicaciones de abanderamiento. Asimismo, informó que Guardia Nacional daría seguimiento al hecho.