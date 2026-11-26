Pénjamo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Pénjamo y la Secretaría del Nuevo Comienzo (SENCO) pusieron en marcha dos magnas obras hidráulicas en la localidad de Hornitos, garantizando tanto la extracción como el almacenamiento y la distribución de agua potable para sus familias.

El doble banderazo de arranque estuvo encabezado por la Presidenta Municipal, Yozajamby Molina, y la Subsecretaria de SENCO, Karla Padilla Ledesma, acompañadas por la Delegada Rebeca Jasso Alvarado, el Comisariado Ejidal José Pérez Jiménez, la niña Romina Heredia Acosta en representación de la niñez de Hornitos, integrantes del Comité de Participación Social de la obra, así como delegadas y delegados de las comunidades vecinas de Cruces de Rojas, Maravillas de Morales, Potrerillos del Río, Estancia del Refugio y Cerritos Blancos, además de integrantes del Honorable Ayuntamiento.

Mediante una inversión conjunta superior a los 6 millones 312 mil pesos, aportados al 50 por ciento por el Gobierno Municipal y al 50 por ciento por el Gobierno del Estado a través de SENCO, ambas acciones beneficiarán de manera directa a 650 habitantes de la comunidad.

La primera intervención corresponde a la Rehabilitación del Sistema de Agua Entubada, con un monto de 4 millones 647 mil pesos para instalar cerca de 3.8 kilómetros de tubería hidráulica de PVC y acero galvanizado en dos y tres pulgadas, conectar 130 servicios domiciliarios y edificar un tanque elevado con capacidad de 25 metros cúbicos. De forma simultánea arrancó el Equipamiento del Pozo Profundo de Agua Entubada, con una inversión de 1 millón 665 mil pesos que contempla la construcción de nicho de control, subestación rural con transformador, 95 metros lineales de columna, tren de válvulas y equipo de bombeo tipo turbina vertical.

Durante su mensaje, la Alcaldesa Yozajamby Molina subrayó que gobernar con honestidad y orden financiero permite aterrizar obras de fondo que transforman la calidad de vida en el campo penjamense, destacando que en Hornitos se resuelve de raíz una demanda histórica al atender de manera integral el sistema desde el pozo hasta la llave de cada hogar.

Por su parte, la Subsecretaria Karla Padilla reconoció el trabajo coordinado y la disposición del Ayuntamiento de Pénjamo para sumar recursos peso a peso en infraestructura social básica que devuelve tranquilidad y bienestar a las familias rurales.