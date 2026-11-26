Las llantas, los frenos y el estado del motor no siempre reciben la misma atención que las maletas o la elección del destino cuando se organizan las vacaciones. Sin embargo, antes de emprender un viaje largo en automóvil, especialmente durante las fiestas decembrinas, conviene comprobar que el vehículo esté en buenas condiciones para evitar averías que puedan complicar el recorrido.

Una visita al taller unos días antes de la salida permite detectar problemas mecánicos que podrían pasar inadvertidos durante los desplazamientos cotidianos. La revisión debería comenzar por las llantas, comprobando que tengan la presión recomendada por el fabricante y que la banda de rodamiento no presente un desgaste excesivo. También hay que descartar cortes o abultamientos y examinar la llanta de refacción, especialmente si el trayecto incluye carreteras alejadas de las poblaciones.

Los chirridos al frenar, las vibraciones o los cambios en la respuesta del pedal pueden indicar problemas que requieren una inspección mecánica. Durante la misma visita al taller se pueden revisar los niveles de aceite, anticongelante y líquido de frenos, además de comprobar si existen fugas de aceite o de otros líquidos.

La batería también necesita atención si el motor ha comenzado a tardar en arrancar. En cuanto a las luces, es necesario verificar el funcionamiento de los faros, las direccionales y las luces de freno, además de sustituir las escobillas del limpiaparabrisas cuando estén desgastadas y comprobar que el depósito del líquido limpiaparabrisas esté lleno.

Cuando se viaja en familia, las maletas suelen ocupar buena parte de la cajuela, especialmente si las vacaciones duran varios días. El equipaje debe acomodarse sin superar la capacidad de carga del vehículo, evitando dejar bolsas sueltas en los asientos que puedan salir despedidas durante una frenada.

Si el coche particular necesita una reparación que no puede realizarse antes de las vacaciones o no resulta adecuado para la ruta, optar por un automovil en renta en México puede ser una alternativa. En ese caso, es recomendable elegir una unidad en buen estado y con asistencia en carretera, además de conocer las condiciones para solicitarla si ocurre una avería.

Todos los ocupantes deben utilizar el cinturón de seguridad, mientras que los niños necesitan sistemas de retención adecuados a su peso y estatura.

La licencia de conducir vigente, la tarjeta de circulación y los datos de la póliza del seguro deben estar a mano durante el recorrido. Si se utilizarán autopistas de cuota, habrá que revisar el saldo del TAG y llevar efectivo suficiente para pagar las casetas.

Entre los preparativos tampoco deben faltar las herramientas necesarias para cambiar una llanta, especialmente el gato y la llave de cruz, cuyo funcionamiento y compatibilidad con el automóvil es preferible comprobar en casa. Los triángulos de señalización, una linterna y cables para pasar corriente completan el equipo básico para afrontar algunas averías.

En los trayectos largos resulta conveniente llevar agua potable y un botiquín de primeros auxilios, además de los medicamentos habituales de los pasajeros que siguen algún tratamiento médico. Un cargador para el celular permitirá mantener el teléfono disponible durante el recorrido.

Durante las fiestas decembrinas, el tránsito puede aumentar en las salidas de las ciudades y en los accesos a destinos turísticos, especialmente en los días próximos a Navidad y Año Nuevo. Las filas en las casetas pueden prolongar considerablemente el recorrido, por lo que es preferible calcular un margen para posibles retrasos y las paradas de descanso.

El pronóstico meteorológico también debe consultarse antes de salir, sobre todo si la carretera atraviesa zonas montañosas donde pueden aparecer niebla o lluvias que reduzcan la visibilidad. También conviene comprobar si hay carreteras cerradas, obras o restricciones de circulación que obliguen a modificar el recorrido.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recomienda descansar aproximadamente cada dos horas o 200 kilómetros, aunque el conductor debe detenerse antes si comienza a sentir sueño o pierde concentración. Durante estas pausas puede caminar unos minutos y descansar antes de reanudar la marcha.

Siempre que sea posible, es preferible viajar con luz natural y evitar manejar de noche o de madrugada, especialmente después de haber dormido poco. Si la distancia impide llegar durante el día, es mejor hacer una parada para descansar que prolongar la conducción cuando aparece el cansancio.

El itinerario y la hora aproximada de llegada también deberían comunicarse a algún familiar, particularmente cuando se atravesarán zonas donde la cobertura telefónica es limitada.

Ante una avería, el conductor debe intentar detener el vehículo en un lugar seguro, fuera de los carriles de circulación, y encender las luces intermitentes. Los pasajeros deben permanecer protegidos del tránsito mientras se solicita ayuda, sin exponerse a los vehículos que continúan circulando.

Ángeles Verdes proporciona orientación y auxilio mecánico básico en las carreteras donde tiene cobertura, a través del número 078. En las autopistas administradas por CAPUFE se puede solicitar asistencia mediante el 074, mientras que el 911 corresponde a emergencias que requieren atención inmediata, como accidentes con personas lesionadas.