Guanajuato, Gto.- Con 10 módulos de atención distribuidos en ocho municipios y la participación de 39 observadores, el Gobierno de Guanajuato puso en marcha el Operativo Especial de Invierno 2026 del programa Heroínas y Héroes Paisanos, con el objetivo de brindar atención y acompañamiento a los migrantes que regresan al estado durante la temporada decembrina.

La presentación fue encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y Marcela Rueda Luna, representante del Instituto Nacional de Migración (INM) en Guanajuato. El operativo estará vigente del 25 de noviembre de 2026 al 8 de enero de 2027.

Instalarán módulos de atención en ocho municipios

Como parte de este operativo, participarán 39 observadores y se habilitarán 10 módulos de atención en los municipios de León, Irapuato, Celaya, Silao, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz y Romita.

La estrategia busca garantizar que los guanajuatenses que viven en Estados Unidos y regresan a sus lugares de origen, así como quienes transitan por el estado, reciban orientación y acompañamiento durante su recorrido.

Durante la presentación, la gobernadora destacó la importancia de trabajar en coordinación con las autoridades federales para que los migrantes lleguen con bien a sus hogares.

“Hoy lo que queremos es también que se sientan acompañados por el Gobierno del Estado; que sientan que vamos trabajando en equipo porque a nosotros también nos interesa que nuestros migrantes lleguen con bien a casa”, expresó.

De acuerdo con las cifras presentadas, alrededor de 3.9 millones de personas de origen guanajuatense viven en Estados Unidos, y muchas de ellas regresan a Guanajuato durante esta temporada.

Acompañarán caravana migrante desde Texas

Como parte de las acciones de protección, el Gobierno estatal acompañará la 22ª Caravana Migrante del Orden y la Legalidad, cuya salida está programada para el próximo 16 de diciembre.

El acompañamiento incluirá patrullas, personal de atención migrante, paramédicos y una ambulancia para brindar apoyo durante el trayecto.

Además, del 13 al 16 de diciembre se instalará un módulo de atención en Laredo, Texas, donde los migrantes podrán recibir orientación sobre trámites y servicios.

Por su parte, Marcela Rueda Luna agradeció la colaboración entre las instituciones involucradas y destacó la importancia de sumar esfuerzos para atender a las personas migrantes.

“Yo agradezco el apoyo de todas y de todos, porque es lo que nos fortalece, no solo como estado-federación, sino como verdaderos servidores públicos”, señaló.

Firman convenio para proteger los derechos de migrantes

Durante el evento también se firmó el Convenio Marco de Coordinación entre el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Instituto Nacional de Migración, con el propósito de fortalecer la atención, protección y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y en contexto de movilidad humana.

El documento establece el compromiso institucional bajo el lema “Todas las personas, todos sus derechos”.

El convenio fue firmado por Marcela Rueda Luna, titular de la oficina de representación del INM en Guanajuato; Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno; Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz; Liz Alejandra Esparza Frausto, secretaria de Derechos Humanos; y María Teresa Palomino Ramos, procuradora estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo participó como testigo de honor.

Al evento también asistieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y el fiscal general del estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste.