Guanajuato, Gto.- El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) ordenó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) permitir que la asociación civil Guía Nacional Indígena Originaria de Guanajuato repita una asamblea en San Luis de la Paz, luego de revocar la resolución que le negó el registro como partido político local.

La determinación fue aprobada por unanimidad durante una sesión pública en la que el Tribunal también resolvió otros dos asuntos relacionados con inconformidades contra el PAN y Morena, mediante tres sentencias que atendieron cuatro juicios de la ciudadanía.

Asociación indígena podrá repetir asamblea en San Luis de la Paz

En los juicios TEEG-JDC-77/2026 y su acumulado TEEG-JDC-78/2026, la asociación civil Guía Nacional Indígena Originaria de Guanajuato impugnó la resolución del Consejo General del IEEG, que declaró improcedente su solicitud para obtener el registro como partido político local.

Por unanimidad, el TEEG revocó esa determinación y ordenó al Instituto Electoral permitir que la organización celebre nuevamente su asamblea en San Luis de la Paz.

En caso de que logre realizarla, la asociación podrá continuar con el procedimiento para constituirse como partido político local.

Para resolver el asunto, el Tribunal analizó el caso desde una perspectiva intercultural y aplicó el criterio de flexibilización establecido por la Sala Regional Monterrey.

Con ello, identificó circunstancias que generaron incertidumbre y confusión, las cuales dificultaron que la organización cumpliera con los requisitos necesarios para obtener su registro.

Ordenan al PAN atender queja de un ciudadano

En el juicio TEEG-JDC-75/2026, un ciudadano impugnó una resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, que declaró infundadas las quejas presentadas en su contra.

El inconforme señaló que no se publicó el medio de impugnación, que hubo retraso en la emisión de la resolución y que tampoco se atendieron todos los planteamientos que presentó en su escrito de contestación.

Por unanimidad, el Tribunal modificó la resolución y ordenó a la Comisión de Justicia del PAN tramitar como una nueva queja los planteamientos que el ciudadano expuso en su respuesta.

Los magistrados determinaron que la falta de publicación del medio de impugnación y el retraso en la resolución no afectaron sus derechos político-electorales.

Sin embargo, consideraron incorrecto que la Comisión no atendiera la totalidad de sus peticiones. Aunque esta omisión no era suficiente para revocar la resolución, el órgano partidista debió darles trámite como una nueva queja para garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Tribunal ordena a Morena revisar queja de dos ciudadanas

En el expediente TEEG-JDC-76/2026, dos ciudadanas, quienes se desempeñan como mentora y representante operativa territorial de Morena, impugnaron la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido, que desechó su queja.

La instancia partidista argumentó que no era posible analizar conjuntamente las controversias planteadas.

No obstante, por unanimidad, el TEEG revocó esa determinación y ordenó a la Comisión que, si no existe alguna otra causa de improcedencia, admita y resuelva la queja.

El Tribunal consideró que la imposibilidad de analizar conjuntamente los asuntos no está contemplada como motivo para desechar una queja en la normativa interna de Morena.

Magistraturas participaron en la sesión pública

En la sesión estuvieron presentes el magistrado presidente del TEEG y titular de la Tercera Ponencia, Pablo Roberto Sharpe Calzada; el magistrado titular de la Primera Ponencia, Juan Antonio Macías Pérez; y la magistrada por ministerio de ley y titular de la Segunda Ponencia, Norma Altagracia Hernández Carrera.

También participó el secretario general en funciones, Daniel Ricardo Martínez Domínguez.